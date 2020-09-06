7 Gün karantina başlıyor! Peki kim ödeyecek karantina ücretini en çok sorulan sorulardan oldu.

İşte o sorunun cevabı; İkameti KKTC olan KKTC VATANDAŞLARI

7 gün süre ile karantina ücretlerini ÖDEMEYECEK.

KKTC’de herhangi bir Üniversite’ye kaydı bulunan veya yeni kayıt yaptıracvak öğrenciler ÖDEMEYECEK.

İkameti VE VATANDAŞLIĞI KKTC olmayan ve Üniversite öğrencisi olmayan herkes 7 günlük karantina ücretini ödeyecek.