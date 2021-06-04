  • BIST 1.428
  • Altın 524,821
  • Dolar 8,7187
  • Euro 10,5564
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAİsrail'de muhalefet, koalisyon hükümeti için anlaştı

7 Günlük Negatif Antijen veya PCR Testi Şartıyla Geçişler Başladı

» »
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları bugün açıldı.
7 Günlük Negatif Antijen veya PCR Testi Şartıyla Geçişler Başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları bugün açıldı.

Kuzey ve güney arasında başlayan geçişler için 7 günlük negatif antijen veya PCR testi şart. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarının açılmasının öncesinde dün akşam Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hazırlık çalışmaları ile ilgili görevliler ve esnaf ile görüşerek bilgi aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, uzlaşılan kriterler doğrultsunda başlayan karşılıklı geçilerle ilgili dün çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Tatar ve Anastasiadis, tüm geçiş kapılarının eşgüdümlü şekilde operasyonel hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da hazır bulundu. Sağlık Bakanlığı, ise sınır kapılarındaki geçişlerde ibraz edilmesi gereken belgeler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmadığı, telefona gelen SMS mesajlarının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin başladığı 9 geçiş kapısı ise şöyle: “Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.” 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "50 Bin Vatandaşlık Verilecek" ses kaydına soruşturma ve tutuklama!04 Haziran 2021 Cuma 08:19
  • Kıbrıs'ta 463 gün sonra karşılıklı geçişler yeniden başladı04 Haziran 2021 Cuma 08:17
  • Detay Gazetesi bugün ne manşet attı? 4 Haziran 2021 Cuma04 Haziran 2021 Cuma 08:14
  • Çiftçilerden Hayvan üreticisine destek03 Haziran 2021 Perşembe 22:29
  • Saner Mehmet Muş’u kabul etti03 Haziran 2021 Perşembe 19:49
  • Atakan Meclis'te “Sherwood Ormanından esen azınlık rüzgarları” anlattı03 Haziran 2021 Perşembe 19:31
  • Ercan'da hazırlıklar tamam03 Haziran 2021 Perşembe 19:28
  • Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama: Geçişler için yazılı negatif test sonucu şartı!03 Haziran 2021 Perşembe 19:08
  • 16 yerel pozitif vakaya rastlandı, 17 kişi taburcu edildi" 03 Haziran 2021 Perşembe 19:06
  • Güney Kıbrıs ile İsrail Arasında Denizcilik Geliştiriliyor03 Haziran 2021 Perşembe 18:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti