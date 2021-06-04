7 Günlük Negatif Antijen veya PCR Testi Şartıyla Geçişler Başladı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan sınır kapıları bugün açıldı.

Kuzey ve güney arasında başlayan geçişler için 7 günlük negatif antijen veya PCR testi şart. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sınır kapılarının açılmasının öncesinde dün akşam Lokmacı Sınır Kapısı’nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, hazırlık çalışmaları ile ilgili görevliler ve esnaf ile görüşerek bilgi aldı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Lider Nikos Anastasiadis, uzlaşılan kriterler doğrultsunda başlayan karşılıklı geçilerle ilgili dün çevrimiçi görüşme gerçekleştirdi.

Tatar ve Anastasiadis, tüm geçiş kapılarının eşgüdümlü şekilde operasyonel hale getirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar da hazır bulundu. Sağlık Bakanlığı, ise sınır kapılarındaki geçişlerde ibraz edilmesi gereken belgeler hakkında açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçişler sırasında son 7 gün içerisinde yapılmış negatif PCR veya antijen test sonucunun İngilizce ve Türkçe belge ile ibraz edilmesinin zorunlu olduğu kaydedildi.

Sınır kapılarında gösterilecek belgelerde ıslak imzaya gerek olmadığı, telefona gelen SMS mesajlarının kabul edilmeyeceği ifade edildi.

Kıbrıs’ın iki kesimi arasında geçişlerin başladığı 9 geçiş kapısı ise şöyle: “Ledra Palace, Beyarmudu, Akyar, Metehan, Bostancı, Lokmacı, Yeşilırmak, Derinya ve Aplıç.”