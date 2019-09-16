7 kişiye daha vatandaşlık verildi

Üretilen karar, 12 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vatandaşlık hakkı verilen 7 kişiye, vatandaşlık verilme gerekçeleri de aynı duyuruda yer aldı.

Resmi Gazete’de yer alan duyuru ve detaylar şöyle:

CANSU ARSLAN

“Bakanlar Kurulu, 1.5.1996 Gölbaşı doğumlu Cansu Arslan'ın, 5 yaşında ülkemize geldiği, 18 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimini ise Türkiye'de aldığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra da ziyaretçi izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 44 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Cansu Arslan'ın KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

LALE BENDER

“Bakanlar Kurulu, 31.1.1997 Berlin doğumlu Lale Bender'in, 2 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimine devam ettiği, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra da öğrenci izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 164 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Lale Bender'in KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

REMZiYE YILDIRIM

“Bakanlar Kurulu, 20.8.1998 Altınözü doğumlu Remziye Yıldırım'ın, 1 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra ziyaretçi izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 14 günü geçmediği, annesinin ikinci evliliğinden dolayı Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Remziye Yıldırım'ın KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

ALiSER iLHAN

“Bakanlar Kurulu, 27.10.1990 Seyhan doğumlu Aliser ilhan'ın, 4 yaşında ülkemize geldiği, 25 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 95 günü geçmediği, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Aliser ilhan'ın KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

YUSUF BOZKURT

“Bakanlar Kurulu, 1.10.1987 Adıyaman/Gölbaşı doğumlu Yusuf Bozkurt'un, 11 yaşından itibaren 21 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 654 günü geçmediği, babasının Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Yusuf Bozkurt'un KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

LEYLA TUGANTEMiR

“Bakanlar Kurulu, 24.8.1995 Lefkoşa doğumlu Leyla Tuğantemir'in, doğduğundan beri 24 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul ve ortaokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını deldurduktan sonra da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 36 günü geçmediği, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Leyla Tuğantemir'in KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

BAHAR BENDER

“Bakanlar Kurulu, 31.1.1997 Berlin doğumlu Bahar Bender'in, 2 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimine devam ettiği, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını daldurduktan sonra öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 164 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınmadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Bahar Bender'in KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”