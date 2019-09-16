  • BIST 103.094
  • Altın 276,306
  • Dolar 5,7189
  • Euro 6,3250
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

7 kişiye daha vatandaşlık verildi

» »
Üretilen karar, 12 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
7 kişiye daha vatandaşlık verildi

Üretilen karar, 12 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Vatandaşlık hakkı verilen 7 kişiye, vatandaşlık verilme gerekçeleri de aynı duyuruda yer aldı.

Resmi Gazete’de yer alan duyuru ve detaylar şöyle:

CANSU ARSLAN

“Bakanlar Kurulu, 1.5.1996 Gölbaşı doğumlu Cansu Arslan'ın, 5 yaşında ülkemize geldiği, 18 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimini ise Türkiye'de aldığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra da ziyaretçi izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 44 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Cansu Arslan'ın KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

LALE BENDER

“Bakanlar Kurulu, 31.1.1997 Berlin doğumlu Lale Bender'in, 2 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimine devam ettiği, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra da öğrenci izni ile ülkemizde kalmaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 164 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşul yerine gelmiş olduğundan, Lale Bender'in KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

REMZiYE YILDIRIM

“Bakanlar Kurulu, 20.8.1998 Altınözü doğumlu Remziye Yıldırım'ın, 1 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşından sonra ziyaretçi izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 14 günü geçmediği, annesinin ikinci evliliğinden dolayı Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Remziye Yıldırım'ın KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

ALiSER iLHAN

“Bakanlar Kurulu, 27.10.1990 Seyhan doğumlu Aliser ilhan'ın, 4 yaşında ülkemize geldiği, 25 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 95 günü geçmediği, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Aliser ilhan'ın KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

YUSUF BOZKURT

“Bakanlar Kurulu, 1.10.1987 Adıyaman/Gölbaşı doğumlu Yusuf Bozkurt'un, 11 yaşından itibaren 21 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını doldurduktan sonra çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 654 günü geçmediği, babasının Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, buna bağlı olarak annesinin de yurttaşlığa alındığı ancak kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınamadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Yusuf Bozkurt'un KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

LEYLA TUGANTEMiR

“Bakanlar Kurulu, 24.8.1995 Lefkoşa doğumlu Leyla Tuğantemir'in, doğduğundan beri 24 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul ve ortaokul eğitimini ülkemizde tamamladığı, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını deldurduktan sonra da çalışma izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 36 günü geçmediği, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Leyla Tuğantemir'in KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

BAHAR BENDER

“Bakanlar Kurulu, 31.1.1997 Berlin doğumlu Bahar Bender'in, 2 yaşında ülkemize geldiği, 20 yıldır ülkemizde yaşadığı, bu süre içerisinde ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini ülkemizde tamamladığı, üniversite eğitimine devam ettiği, ülkemiz kültürü ile büyüdüğü, 18 yaşını daldurduktan sonra öğrenci izni ile ülkemizde yaşamaya devam ettiği, 18 yaşından itibaren yurt dışında bulunduğu sürenin 164 günü geçmediği, annesinin Yurttaşlık Yasası'nın 8'inci maddesinin (1 )'inci fıkrası uyarınca Bakanlık onayı ile yurttaşlığa alındığı, kendisinin 18 yaşını doldurmuş olması sebebiyle Bakaniıkça yurttaşlığa alınmadığı, iyi ahlak sahibi olduğu, genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden hastalığı bulunmadığı ve devlet ile birey arasında yurttaşlık bağı kurulması için gerekli koşulların oluştuğu hususlarının tümü birlikte değerlendirildiğinde, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin (1 )'inci fıkrasının (C) bendinin öngördüğü koşulun yerine gelmiş olmasından, Bahar Bender'in KKTC Yurttaşlığı'na alınmasına karar verdi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TÜK sofralık patatesin satış fiyatını 3.75 TL/KİLO’ya düşürdü16 Eylül 2019 Pazartesi 10:29
  • Kamuda kış mesaisi başladı16 Eylül 2019 Pazartesi 09:45
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 16 Eylül Pazartesi )16 Eylül 2019 Pazartesi 09:15
  • Dolar yükselişte (16 Eylül 2019 dolar - euro - sterlin fiyatları)16 Eylül 2019 Pazartesi 09:09
  • Ziynet Sali evlendi, şahitleri Akıncı ve Tatar oldu15 Eylül 2019 Pazar 21:07
  • POLİS: Güzelyurt'ta askeri bölgenin fotoğrafını ve videosunu çeken 2 Rum tutukladı!15 Eylül 2019 Pazar 20:33
  • Çavuşoğlu ilk önce adını hatırlayamadı, sonra Güney Kıbrıslı mevkidaşına ismiyle seslendi: Nikos iyi çocuk ama sınırı aşmasın!15 Eylül 2019 Pazar 20:26
  • Erdoğan: "KKTC, hakkını nüfus oranıyla alacak"15 Eylül 2019 Pazar 20:16
  • Rum Basını: Fotoğraf çektikleri gerekçesi ile 2 Kıbrıslı Rum anne kız tutuklandı15 Eylül 2019 Pazar 19:47
  • Taşeronlar'da Osman Amca yeninden başkan15 Eylül 2019 Pazar 19:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti