“7 Kocalı Hürmüz” Girne’de sahnelenecek

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda ücretsiz sahnelenecek oyun, 20 Mayıs Pazartesi günü saat 21.00’da sahnelenecek. Sadık Şendil’in yazdığı oyunu Girne Belediyesi Gençlik ve Çocuk Tiyatro Ekibi Yönetmeni İsmihan Yorgancı sahneye koydu.

GÜNGÖRDÜ: “TİYATRO ESTETİK ALGILAMA YETENEĞİNİ GELİŞTİRİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, tiyatro sanatının, kent yaşamı ve toplum yaşamı için gerekli sorumlulukları almayı, düşünceyi eyleme dönüştürmeyi, düşünmeyi, yorumlamayı ve estetik algılama yeteneğini geliştirdiğini belirtti.

Güngördü, GİBETSU Gençlik Ekibi’nin ortaya koyduğu çalışmaların kendisini gururlandırdığını belirterek, çalışmalara katkı koyan eğitmen İsmihan Yorgancı ve gençleri tebrik etti. Güngördü, herkesi gençler tarafından sahnelenecek tiyatro oyununa davet etti.

OYUNUN KONUSU NEDİR?

1800’lü yılların sonlarında Osmanlı topraklarında İstanbul Taşkasap'ta yaşayan Hürmüz, değişik mesleklerden altı kişiyle hiçbir yasal yanı olmadan evlenmiştir. Her kocasını haftanın bir günü ağırlamakta, gönüllerini hoş etmekte, onlardan hediyeler almakta ve ekonomik sorunlarını çözmektedir. Ancak, onun gönlü berber eşinin dükkânında gördüğü doktordadır. Bir hastalık uyduran Hürmüz doktoru da evine getirtir. Doktor da ona âşık olur. Bu andan sonra doktor ve Hürmüz, kendilerini karmaşık olduğu kadar, gülünç gelişmeler karşısında bulurlar.