7 Mart 2017 Salı Günlük Burç Yorumları

7 Mart 2017 Salı günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

7 Mart 2017 Salı Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün duygularınız yükselecek ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. Yaşadığınız olaylara daha farklı açılardan bakacaksınız ve hatta derinden etkileyici ve sarsıcı durumlar olsa bile sorunlar ile başa çıkmak için kuvvetli arzular duyacaksınız. Bu arada sizden daha farklı görüş ve düşünceye sahip kişilere karşı saygılı davranmanız gerekiyor. Çünkü bu kişiler sizi hem destekliyor, hem de olaylara daha özgür bir açıdan bakmanıza yardımcı olacaklar.

Bugün yaşadığınız olayları gözden geçirebilir ve yeniden değerlendirebilirsiniz. Yenilikler ve marjinal kişiler dikkatinizi çekecek.

7 Mart 2017 Salı Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

İdeallerinizi gözden geçirecek ve geçmişte istediğinizden daha farklı istekler içinizde uyanacak. Ve isteklerinizi gerçekleştirmek için kuvvetli arzular duyacaksınız. Bu arada parasal ihtiyaçlarınız artmış olabilir ve unutulmuş konular gündeme gelebilir. Evraklar, faturalar ve ihmal edilmiş konuları çözmek için yaptığınız araştırmalar sırasında eski arkadaşlarınıza tesadüf edebilirsiniz. Geçmiş günlerden konuşarak keyifli vakit geçireceksiniz. Bu arada duyacağınız bazı haberler düşüncelerinizin derinleşmesine neden olabilir.

7 Mart 2017 Salı İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Bilinçaltınıza ittiğiniz konular rüyanızda ortaya çıkabilir ve sabah uyandığınız zaman hayal gücünüzün oyunlarından etkilenebilirsiniz. Ancak rüyanızı hatırlamasanız bile yoğun duygular ile güne başlayacaksınız. Hareketli bir gün geçireceksiniz. Bilgisayar teknolojisi ve ilginç keşifler ile ilgilenmek keyfinizi yerine getirecek. Bu arada unutulmuş konular gündeme gelebilir. Daha önce unuttuğunuz veya ihmal etmiş olduğunuz işleri yapmak için harekete geçebilirsiniz. Sevdiğiniz ile aranızdaki ilişkiler yeni boyutlar kazanacak ve isteklerinizi sempatik bir biçimde ortaya koyacaksınız.

7 Mart 2017 Salı Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Rüyalarınız film gibi olabilir ve uyandığınız zaman hayal gücünüzün yükseldiğini hissedebilirsiniz. Geleceğe yönelik hayaller kurabilir ve isteklerinizi gözden geçirebilirsiniz. Yepyeni idealler ve istekler içine girmeniz mümkün. Fakat girişimde bulunmak için aceleci davranmayın. Gelişmeler beklediğinizden daha yavaş olabilir ve bazı konularda sabırlı davranmanız gerekebilir. Sağlığınıza özen gösterin ve kendinizi fazla zorlamayın. Farklı kültürlere ve mistik konulara ilgi duyabilirsiniz. Ayrıca sanatsal faaliyetlerde bulunmak sizi rahatlatacak ve keyfinizi yerine getirecek.

7 Mart 2017 Salı Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Güne farklı duygular ile başlayacak ve dikkatinizi kendinize odaklayacaksınız. Yepyeni keşiflerde bulunabilir ve kendinizin şimdiye kadar bilmediğiniz özelliklerinizi keşfedebilirsiniz. Olaylara daha özgür bir açıdan bakabilir ve isteklerinizi belirlemeye başlayabilirsiniz. Yenilikler, teknoloji ve ilginç konular dikkatinizi çekecek. Aynı zamanda tanıştığınız ilginç kişiler sizin yaratıcı potansiyelinizi uyandıracak. Birbirinden farklı kişiler ve sizin alıştığınız davranış biçiminden farklı davranan kişiler artık sizi rahatsız etmeyecek. Bugün düşüncelerinizin değiştiğini hissedebilirsiniz ve kendinizdeki bu değişiklikten memnun olacaksınız.

7 Mart 2017 Salı Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sabaha karşı bilinçaltı rüyalar görmüş olarak uyanabilirsiniz. Karmaşık ve tuhaf hisler ile güne başlamanız mümkün. Kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz ve bazı kaygılar duyabilirsiniz. Dışarı çıkmak, hareket gerektiren işler yapmak ve özellikle saygı duyduğunuz kişiler ile görüşmek keyfinizi yerine getirecek. Farklı kültürleri araştırabilirsiniz ve böylece olaylara daha farklı açıdan bakabilirsiniz. Çeşitli şifa yöntemleri ile ilgilenebilir, konu hakkında bilgisi olan kişiler ile görüşebilirsiniz. Hayal gücünüzü yapıcı yönde kullanın ve endişelerden uzak durun.

7 Mart 2017 Salı Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi daha iyi hissedeceksiniz ve güne istekli başlayacaksınız. Beklenmedik durumlar ile karşılaşmış ve duygusal karmaşa yaşamış olabilirsiniz fakat bugün kendinizi farklı hissedeceksiniz ve yaşadıklarınızı bir kez daha gözden geçireceksiniz. İyimser ve yapıcı kişilerin bakış açısından etkilenebilirsiniz ve böylece siz de hayata bakış açınızı değiştirebilirsiniz. Bugün daha özgür ve anlayışlı bir tavır içinde olacaksınız. Farklı felsefeler, yeni bilgiler ve marjinal kişilere ilgi duyabilirsiniz. Bugün eğlenceli toplantılara katılabilirsiniz ve böylece kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

7 Mart 2017 Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Duygularınız değişiyor ve bugün kendinizi daha rahat hissedeceksiniz. Evinizde bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Bu arada aile bireyleri ve arkadaşlarınızın size ihtiyacı olabilir. Ancak yakınlarınıza gereken ilgiyi göstereceksiniz ve isteklerinizi gerçekleştirmek için sabırlı davranmayı başaracaksınız. Önemsediğiniz kişiler ve sevdikleriniz sizi destekleyecek. Sevdiğiniz ile ilgili duygularınızı arkadaşlarınıza anlatmayın. Kafanızı karıştırabilirler. Ayrıca projelerinizi uygulamaya başlamadan önce ilgisi olmayan kişilere anlatmasanız iyi olacak. Zaten fikirleriniz değişiyor. Bu arada saygı duyduğunuz kişilerin tavsiyesi sizi rahatlatacak.

7 Mart 2017 Salı Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün kendinizi daha canlı ve farklı hissederek güne başlayacaksınız. Kendinizi hayallerin oyunlarına ve endişelere kaptırmazsanız, yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. Özellikle yeni keşfettiğiniz alanlar ve konulara yönelik dikkatinizi odaklayın ve kaygılardan uzak durun. Özellikle burcun ilk on günlük devresinde doğmuş olanlar, kayıplar ile fazla ilgilenmese iyi olacak. Bugün unutulmuş veya ihmal edilmiş konular ile ilgilenebilirsiniz ve ilginç çözümler bulabilirsiniz. Dostlarınızın desteği ve sevdiğinizin ilgisi moralinizi yükseltecek. Yeni atılımlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyacaksınız ve hareketli bir gün geçireceksiniz.

7 Mart 2017 Salı Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Geçmişi, geçmişte yaşadığınız olayları ve hatta anneniz ile aranızdaki ilişkiyi gözden geçirmeniz mümkün. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız ve dostlarınızın ile birlikte olmak keyfinizi yerine getirecek. Bazı olaylar derinden etkileyici olabilir ve düşünceleriniz derinleşmiş olabilir. Ancak bugün kendinizi iyi hissedeceksiniz ve dikkatinizi yapmanız gereken pratik işlere odaklayacaksınız. Eski günler ve geçmişte yaşanmış olaylara daha farklı bir düşünce ile bakabilirsiniz ve yapıcı tavırlarınız ile çevrenizi etkileyebilirsiniz.

7 Mart 2017 Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün dikkatinizi kendinize yönelteceksiniz ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz. Sağlığınız ile ilgilenebilirsiniz ve çeşitli araştırmalar yapabilirsiniz. Eskiden sizi rahatsız eden konuları hatırlayabilirsiniz ve düşüncelerinizin değiştiğini tespit edebilirsiniz. Özellikle kardeşleriniz ve çocuklar ile ilgili düşüncelerinizi değiştiren durumlar olabilir ve eski meseleler gündeme gelmiş olabilir. Fakat şimdi geçmişte yaşadıklarınıza daha farklı açılardan bakabilirsiniz ve anlayışlı davranabilirsiniz. Bugün kendinizi genel olarak daha iyi hissedeceksiniz.

7 Mart 2017 Salı Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Bugün karşılaştığınız kişiler duygularınızı harekete geçirecek ve hayal gücünüz uyanacak. Kaygılardan uzaklaşın ve hayal gücünüzü yapıcı yönde kullanın. Heyecanlı ve duygusal bir tavır içinde olabilirsiniz. Fakat duygularınızı denetlemeyi başarabilir ve sabırlı davranabilirsiniz. Bu arada farklı çevrelerden gelen kişileri bir araya getirebilirsiniz ve ilginç buluşmalar olabilir. Önem verdiğiniz konular ile ilgili yapacağınız çalışmalar hemen sonuç vermeyebilir. Fakat kararlı ve azimli bir tavır içinde olduğunuz bir dönemdesiniz ve gelişmeleri sabırla bekleyebilirsiniz. Karşınıza çıkan fırsatları şans olarak kullanmayı başarabilirsiniz.