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7 metre yükseklikten düştü

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7 metre yükseklikten düştü
Muhtar Yusuf Galeria isimli iş hanının ikinci katından düşen 40 yaşındaki Mustafa Türkkal isimli şahıs yaralandı

Mehmet KARA

Lefkoşa’da Muhtar Yusuf Galeria isimli iş hanında, yaklaşık yedi metre yükseklikten düşen 40 yaşındaki Mustafa Türkkal isimli şahıs yaralandı.

Dün akşam saat 19.00 sıralarında yaşanan üzücü olayda, ihbar üzerine 112 sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

Yerde kanlar içinde bulunan Türkkal, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile kısa sürede Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burun travması bulunan, elinde ve belinde kırık olduğu tespit edilen yaralı, tedavi altına alındı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri ile Olay Yeri İnceleme Uzmanı,  kısa sürede olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Bu arada, Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre, söz konusu şahsın balkon korkuluğu üzerine geriye doğru zıplayarak oturmaya çalıştığı sırada dengesini kaybedip düştüğü bildirildi.

 

Kaynak: Haber Kaynağı
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