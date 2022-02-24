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7 metrekarelik ev 2 milyon liraya yakın fiyata satıldı

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7 metrekarelik ev 2 milyon liraya yakın fiyata satıldı
7 metrekarelik ev 2 milyon liraya yakın fiyata satıldı

Britanya’nın başkenti Londra’nın en küçük evi olduğu düşünülen 7 metrekarelik daire, ilk ilandaki fiyatın çok üstünde, 90 bin sterline (1 milyon 700 bin) satıldı.

İçine bir yatak, tuvalet, duş, lavabo ve mikrodalga fırının sıkıştırıldığı mikro ev, şehrin doğusunda Lower Clapton semtinde bulunuyor. Yatağın altında fırının yanısıra depolama alanları da var. Bir de duvara monte katlanır masa…

Açık artırmayla satışa sunulan dairenin açılış fiyatı 50 bin sterlindi.

Guardian’a konuşan uzmanlar, kiralık ve satılık dairelerin fiyatlarındaki artış nedeniyle ‘küçük evler’in giderek büyüyen bir fenomen haline geldiğini ve bu evin küçük ev trendinin bir örneği olduğunu söyledi.

Mini hali karşısında fiyatı dev gibi görünse de önceki sahibinin son olarak aylık 800 sterline kiraya verdiği düşünülürse çok da uzun olamayan bir vadede parasını çıkaracağı garanti.

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