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7 milyon TL’lik ülküdaşlık!

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MHP’li Kastamonu Belediyesi’nin, 7,1 milyon TL’lik “Türk Dünyası Günleri” ihalesi MHP’ye yakın Türkgün Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Varol’un şirketine gitti.
7 milyon TL’lik ülküdaşlık!

Müdür kadrosuna yapılan usulsüz atamalar ile Sayıştay denetimlerine takılan MHP’li Kastamonu Belediyesi’nin organizasyon ihalesini, MHP’ye yakınlığıyla bilinen Ercan Varol’un şirketi kazandı. Sözleşme bedeli 7 milyon 145 bin TL olan ihalede, “Kamu ihalelerinde istenmeyeni eleme aracı olarak” kullanıldığı gerekçesiyle eleştirilen pazarlık yöntemi kullanıldı. MHP’li Galip Vidinlioğlu’nun başkanlığını yaptığı Kastamonu Belediyesi 27 Nisan’da, “Türk Dünyası Günleri Kültür Sanat Etkinlikleri ve Sosyal Faaliyet Organizasyonları” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle gerçekleştirilen ihale için üç şirket doküman satın aldı.

REKABETSİZ KALDI

Kastamonu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yönetiminde gerçekleştirilen ihaleye toplam iki şirket teklif verdi. İdare, bir teklifi geçersiz kılarak sayıyı teke düşürdü ve rekabeti ortadan kaldırdı. İhalede rakipsiz olan Fikri Alem Reklam Tasarım isimli şirket ile belediye arasında 6 Mayıs’ta 7 milyon 145 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

TANIDIK ŞİRKET

Kastamonu Belediyesi ile 7,1 milyon TL’lik anlaşma yapan Fikri Alem Reklam Tasarım’ın yönetimindeki isim ise dikkat çekti. Şirketin kurucusunun MHP’ye yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Varol olduğu bildirildi.

Varol’un şirketinin aldığı kamu ihalelerinde MHP ağırlığı da dikkat çekerken şirket MHP’li belediyelerden aldığı 10 ihale ile kasasına toplam 9 milyon 326 bin TL koydu. Şirketin aldığı ihaleler ve idareler şöyle sıralandı:

Kastamonu Belediyesi (MHP): Dört ihale, 7,9 milyon TL.
Gölbaşı Belediyesi (MHP): Üç ihale 848 bin TL.
Adana Büyükşehir Belediyesi (MHP dönemi): İki ihale 334 bin 500 TL.
Mersin Büyükşehir Belediyesi (MHP dönemi): Bir ihale 212 bin 700 TL.

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