7 Ocak’ta erken seçime oy çokluğuyla onay!

Meclis Genel Kurulu, erken genel seçimin 7 Ocak 2018 Pazar günü yapılmasını oy çokluğuyla onayladı.

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, 2018 bütçesinin geçmesini engelleyeceği için erken seçimin 7 Ocak değil, 4 Şubat 2018’de yapılmasını önerdi.

Denktaş’ın önerisi, oy çokluğuyla reddedildi.

Erken seçinin 7 Ocak’ta yapılması önerisi, 38 kabul oyuna karşılık DP’lilerin 2 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin oy çokluğuyla onayladığı “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi”ni görüştü.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkan Vekil Teberrüken Uluçay, karar önerisini okudu.

DENKTAŞ BÜTÇEYİ, ÖDEMELERİ VE ATAMALARI GEREKÇE GÖSTEREREK 4 ŞUBAT’I ÖNERDİ

Öneri üzerine, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş söz aldı.

Denktaş, komite ve genel kurul aşamasında bu karar önerisine oylarının ret olacağını söyledi.

Denktaş, erken seçime gidilmesi halinde 2018 bütçesinin geçirilemeyeceğini, bu nedenle benzin ve mazot zammının art arda geleceğini, arpaya yapılacak zammın ekmeğe, süte yansıyacağını, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun seçim yasakları nedeniyle okullara müdür ve muavin atamayacağını ve eğitimdeki sorunların süreceğini kaydetti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 7 Ocak erken seçimine zorlanarak hazırlandığı yönünde açıklaması olduğunu belirten Denktaş, “Bu seçimin sağlıklı bir seçim olup olmayacağı kesin değildir. Bu gelişmeler, 2018’i olumsuz etkileyecek. İktidara kim gelirse gelirse bu olumsuzluklar iktidarı bastıracak. 2005’teki olumsuzluklar 2018’de de 2019’da da yansıyacak” dedi.

Denktaş, 2018 bütçesinin geçmesini engelleyeceği için erken seçimin 7 Ocak’ta değil, 4 Şubat 2018’de yapılmasını önerdi.

Serdar Denktaş, “İnadı bir kenara bırakıp, seçimi 3 hafta erteleyerek bütçeyi görüşelim, gerekli düzenlemeleri yaparız, Yüksek Seçim Kurulu’nda da hazırlık için fırsat vermiş oluruz” dedi.

Denktaş, “Geçirilmemiş bir bütçe var. Bütçe Meclis’tedir. 31 Ekim tarihi itibarıyla Meclis’e sunuldu. Anayasaya göre, 10 gün içinde görüşülmeye başlanabilirdi” dedi.

Denktaş, geçirilmeyen 2018 bütçesinin polisler için de sıkıntı yaratacağını söyledi.

Muhalefet kanadının yerinden yaptığı eleştirilere cevaben Serdar Denktaş, “Tiyatroyu oynayan Demokrat Parti değil” dedi.

Denktaş’ın önerisi, oy çokluğuyla reddedildi.

ERHÜRMAN: “BÜTÇEYİ GETİRİN DESTEKLEYECEĞİZ”

Daha sonra söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, seçim yaklaştıkça tuhaflıkların arttığını söyledi.

2018 bütçesinin geçirilmesi, CTP’nin de usulen buna katkı sağlaması konusunu 3 hafta önce dile getirdiklerini anımsatan Erhürman, “Olayın ciddiyeti ve rengi ortada. Komitenin başında sizin milletvekiliniz var. Komiteyi toplayın” dedi.

19 aydır UBP-DP hükümetinin yapmadığı şeyleri, Meclis’e şimdi getirdiğini kaydeden Erhürman, “Bunlar 19 aydır geçmedi, 4 Şubat’a kadar mı geçecek? Az önce bir yasa geçirdiniz, 52 defa hata yaptınız. 1 Nisan’da yürürlüğe girecek yasayı faulle geçirdiniz. Polisle ilgili yasayı o kadar zaman geçirmediniz. Getirin bu yasayı, biz oy vereceğiz” diye konuştu.

Erhürman, hükümete 2018 bütçesini geçirmesi için çağrı yaptı, bunun için desteğe hazır olduklarını söyledi.

Hükümetin 19 aydır inanılmaz bir performansla çalıştığını ifade eden Erhürman, “Bütçeyi getirin. Geçirin. Burada olacağız. Polisle ilgili hükmü de bütçeye ekleyin. Ona da olumlu oy vereceğiz” dedi.

ÖZGÜRGÜN: “BU İŞ BİTTİ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 7 Ocak’taki önerinin ana muhalefetten geldiğini, bunu da kabul ettiklerini, bu işin bittiğini söyledi.

Özgürgün, “Bütçe seçimden sonra geçer. Birinci unsur halka gitmektir. Bütçe sonra geçirilir. Denktaş’ın görüşüne de saygım var” dedi.

Özgürgün, ,“Bütçenin daha sonra geçmesini sorun olarak görmediğimi söylemiştim. UBP olarak 7 Ocak dedik. Kararın arkasındayız. Polisle ilgili yasa, Bakanlar Kurulu’na geldi. Sayın Denktaş, ‘geçmesinde bütçesel olarak sorun var’ dedi. Yasa önerisi Bakanlar Kurulu’nda kaldı. Vekiller bu yasayla ilgili öneri getirirse oyumuz evet olur. Yasa geçer ve bütçeye konar” şekline konuştu.

ÇELER: “7 OCAK’A HAZIRIZ… AKLINIZ NERDEYDİ”

TDP Milletvekili Zeki Çeler, 7 Ocak tarihi için hazır olduklarını vurgulayarak, partisinin erken seçimin temmuzda yapılmasını önerdiğini de anımsattı.

“Polis sandığa gitmeyecek” diye bir söylem olduğunu da ifade eden, bunun üzerine bugün hükümetin bu yönde konuşma yaptığını söyleyen Çeler, “Bunca zamandır aklınız neredeydi?” diye sordu.

Çeler, seçim öncesi menfaat dağıtımı yapıldığını da savunarak, bunun ülkenin geleceğinden çalma olduğunu belirtti.

ULUÇAY: “BÜTÇENİN GEÇMESİ ZOR”

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, erken seçim kararının alınmasının önemli olduğunu söyleyerek, seçim kararı alınmasıyla 2018’in bütçesinin geçirilmesinin zor görüldüğünü kaydetti.

Uluçay, bütçeyle ilgili teknik önlemlerin alınmasının mümkün olabildiğini söyledi.

Uluçay, “Komitemiz erken seçimi UBP ve CTP olarak onayladı” açıklamasında da bulundu.

ARABACIOĞLU: “SEÇİME DEĞİL TARİHİNE RET VERDİK”

DP milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, DP’nin seçime değil, seçimin tarihine ret oyu verdiğini, Denktaş’ın söylediklerini komite toplantısında da dile getirdiğini belirtti.

Erken seçime gidilmesi sürecini anımsatan Arabacıoğlu, “Seçim tarihini belirleyen iktidardır. Burada bir yanlışlık var. Bütçenin geçirilmesi gerekirdi. Bu noktada Özker Özgür’ün sözü gelir akılıma, ‘şeker suya mı düştü?’ Erken seçimin 7 Ocak’ta yapılmasında bu kadar ısrarcı olunmasını anlamıyorum” dedi.

Arabacıoğlu, seçim döneminin hayırlı olmasını diledi.

SOYER: “7 OCAK TARİHİ KAÇINILMAZ”

CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, seçimlerde aday olmayacağını ama partisine katkı yapmaya devam edeceğini belirtti.

Soyer, “7 Ocak tarihi kaçınılmazdır” dedi.

Soyer, bütçenin her şeye rağmen görüşülüp geçirilmesi gerektiğini kaydederek, CTP Genel Başkanı Erhürman’ın bu konudaki teklifinin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

Bütçe geçirilemeyeceği için yaşanacak sorunlara değinen Soyer, “10 günlük sürede 2018 bütçesinin hem komite, hem de görüşme aşaması Meclis’te yapılmalı” dedi.

38 KABUL, 2 RET

Soyer’in konuşmasının ardından “Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi” oylandı. Karar önerisi, 38 kabul, 2 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi. 2 ret oyu DP’den geldi.

ÜST KADEME YÖNETİCİLİĞİ…

Öte yandan Mecliste, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik No: 2) Yasa Tasarısı Meclis Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edildi.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi Başkanı Ahmet Kaşif, tasarıya ilişkin raporu okudu.

Tasarının madde madde oylanmasından sonra bütünü oylandı. Yasa tasarısı, oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel Kurul’da, daha sonra Sayıştay Komitesi’nin Büyükkonuk Belediyesi’nin 2008 Mali Yılı Sayıştay denetim raporuna ilişkin raporu ele alındı. Komite Başkanı Teberrüken Uluçay raporu okudu.