İskele’de bazı bölgelere bugün 7 saat elektrik verilemeyecek.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (Kıb-Tek) yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle elektrik 9.00-16.00 saatleri arasındaki kesik olacak.
Elektrik kesintisinden Limak, Artemis, Mehmetçik Plajı, Nuh’un Gemisi Hotel, Concorde Hotel, pis su arıtma, tuzlu su arıtma, Bafra ve Thalassa bölgeleri etkilenecek.
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