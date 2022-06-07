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7 saat elektrik verilemeyecek

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7 saat elektrik verilemeyecek
7 saat elektrik verilemeyecek

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği, Yeniboğaziçi Trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelerde yarın yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Yeni Boğaziçi köyü, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesine, eski Lefkoşa yolundaTuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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