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7 saatlik elektrik kesintisi olacak

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Gazimağusa ve İskele bölgesinde bazı yerleşim yerlerine bugün yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyecek.
7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği, Yeniboğaziçi Trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelerde bugün yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, 09.00-16.00 saatleri arasında İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Yeni Boğaziçi köyü, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesine, eski Lefkoşa yolundaTuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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