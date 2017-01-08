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7 saatte Tümörü söküp aldılar!

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7 saatte Tümörü söküp aldılar!
43 yaşındaki hastanın kafa tabanına yerleşmiş beyin tümörü Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan 7 saatlik kritik ameliyatla çıkarıldı.

Kısa bir süre önce, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne baş ağrısı ve nöbet şikayeti ile başvuran 43 yaşındaki Çakır Çankaya’nın gerçekleştirilen tomografi, beyin MR’ı ve beyin MR anjiyo tetkikleri sonucunda, beynin ana damarı, görme siniri ve temporal bölge denilen özel alanlara komşu olarak gelişmiş iyi huylu beyin tümörü teşhisi kondu. 

Fonksiyonel açıdan son derece önemli bir yere sahip olan ve riskli bir cerrahi gerektiren 2,5cm’lik tümör dokusu, 7 saat süren başarılı bir cerrahi işlem ile bulunduğu riskli bölgeden çıkarılarak hasta sağlığına kavuşturuldu.

Hastanın cerrahi operasyon sonrası 1 gün yoğun bakımda gözetim altında tutulmasının ardından yataklı servise alındığı, 1 hafta içerisinde de taburcu edildiği bildirdi.

Yüksek Teknoloji Kullanımı İle 3 Boyutlu Olarak Daha Yakından İzlenebilen Tümörler, Sağlıklı Dokuların, Tümör Dokularından Ayrılarak Beyin Tümörü Cerrahisindeki Başarı Oranını Artırıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Doğa Gürkanlar ve 10 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen riskli cerrahi işlem sonrası yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen ameliyatın önemine değinen Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, tümör dokusunun bulunduğu bölge sebebiyle, hastanın damarsal veya beyin dokusu yaralanması sonucu felç geçirme,  görme sinirlerine zarar verilmesi durumunda ise körlük veya göz hareketi bozukluklarına sebebiyet verme riskinin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.  Ameliyatın başarı ile sonuçlandırılmasını, anestezi ve beyin cerrahisi ekibinin deneyiminin yanında teknoloji kullanımına da bağlayan Doç. Dr. Doğa Gürkanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ameliyat öncesi yapılan üst düzey görüntüleme yöntemleri ve sonrasında cerrahi mikroskoplar ile uygulanan mikro cerrahi yöntem sayesinde, operasyon öncesinde ve sırasında beyin dokusunun 3 boyutlu olarak daha yakından izlenebildiğini, sağlıklı dokuların, tümör dokularından ayrılarak, alınması gereken doku hakkında daha sağlıklı kararlar verilebildiğini belirtti.

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar: “Tam Donanımlı Yoğun Bakım ile Yataklı Servislerdeki Takip ve Tedavilerle Hastamız Kısa Sürede Sağlığına Kavuştu”

Doç. Dr. Doğa Gürkanlar sözlerini şöyle tamamladı; “Tüm bunların yanında gerek tam donanımlı yoğun bakım, gerekse yataklı servis aşamasında sağlık ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen titiz takip ve tedaviler sayesinde hastamız kısa bir süre zarfında sağlığına kavuşmuştur.  Hastamız bundan sonraki süreçte kontrol amaçlı belirli aralıklarla takip edilecektir.”

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