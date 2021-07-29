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"7 Saatten Az Uyku Sağlığı Bozar"

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"7 Saatten Az Uyku Sağlığı Bozar"
"7 Saatten Az Uyku Sağlığı Bozar"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun kalp krizi ve felç gibi durumları tetikleyebildiğine dikkati çekerek, "Günde 6 saat ve daha az uyuyorsanız sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzeyi aşarsınız. Süre işi basit 7 saat sağlıklı en az uykudur" dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, kalitesiz uykunun sağlık üzerinde birçok olumsuz sonuç doğurabileceğine dikkati çekti.

Prof. Dr. Akkoyunlu, ani ölümler, kalp krizleri, felçler gibi birçok hayatı tehdit eden durumun nedenleri arasında olan kalp ritim bozukluğunun, uyku süresi ile direkt ilişkili olduğunu belirterek "Maalesef sağlığa bu kadar etki eden ve çok basit alışkanlık değişiklikleri ile çözebileceğimiz şeyler göz ardı ediliyor ve büyük bedeller ödüyoruz. Mesela sağlık açısından genetiği değiştirilmiş gıdalar, mikroplastik salgını, küresel iklim değişikliği gibi çok popüler konular var gündemimizde. Bunlar belki de bireysel anlamda hayata bu düzeyde tehdit oluşturmuyor. Ayrıca bunları düzeltmek uykumuzu düzenlemenin kolaylığı ve ucuzluğu ile kıyaslanmaz. Uyku kalite ölçümü Evre 3 ve REM dediğimiz derin uyku ile değerlendiriliyor. Bu derin uyku azaldığında sonuç yine felaket. Uyku kalitesinin bozulması uyku herhangi bir uyku hastalığına ya da uyku hijyeninin bozulmasına bağlı olabilir" diye konuştu.

YEMEKTEN SONRA GELEN UYKUYA DİKKAT!

Prof. Dr. Akkoyunlu, uyku kalitesi veya süresinin yetersizliğinin belirtilerini şöyle açıkladı: "Süre işi basit 7 saat sağlıklı en az uykudur. 6 saat ve daha az uyku ise sağlığınızı bozmaya yetecek kritik düzey aşılmış demektir. Gün içinde yani uyanık kalmanız gereken dönemde uykunuz geliyorsa uyku problemi vardır. Mesela araba yolculuğunda, öğle yemeğinden sonra sessiz sakin bir ortamda eğer uykunuz geliyorsa artık uyku açısından bir doktor ile görüşmek gerekir sinyali olarak alınmalıdır. Uyku süresi ve kalitesi gençliğinizi, algınızı, sağlığınızı ve hatta hayatınızın süresini belirleyen müdahale edebileceğiniz çok önemli bir parametredir."

 

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