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7. sınıftan itibaren çocuklara 'cihat' kavramı anlatacak iddiası!

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7. sınıftan itibaren çocuklara 'cihat' kavramı anlatacak iddiası!
Türkiye'de artık Eğitim Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla 7. Sınıftan itibaren öğrencilere "cihat" kavramı anlatılacak iddiası eğitim camiasında büyük tartışmalara neden oldu.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), milyonlarca çocuğun eğitimini, okuyacakları kitapları ve derslerin işlenişini belirleyecek müfredat taslaklarını açıklaması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, Atatürk’ün anlatıldığı derslerin kapsamını daraltan MEB, tarih kitaplarına sene içerisinde hükümet tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na alternatif etkinlik olarak gerçekleştirilen Kut-ül Amare’ye de yer verdi. Demokrasi anlatımında 15 Temmuz vurgusu ile dikkat çeken MEB'in, 7. sınıftan itibaren de çocuklara 'cihat' kavramını anlatacağı iddia edildi. Ayrıca yeni müfredatta 'cihat' kavramının birçok dersin ‘değerler’ başlığı altında sayıldığı öne sürüldü.

 

DARWİN TARTIŞMA YARATTI

MEB Bakanı İsmet Yılmaz’ın yeni müfredata ilişkin tanıtım toplantısında Evrim Teorisi hakkında “Bilim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. İlim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır” ifadelerini kullanmasının ardından, lise son sınıf biyoloji kitaplarından Darwin’in evrim konusunun çıkarılması ciddi tartışmalara neden oldu. Ancak bakanlık başka alanlarda ise tartışmalı konuları yeni müfredata taşıdı. Artık imam hatip ortaokulları için hazırlanan temel dini bilgiler dersi kapsamında cihat konusu da işlenecek. Ders kapsamında imam hatip ortaokullarında 7. sınıflarda okutulacak “Tevhid ve vahdet medeniyeti” konusunun kazanımlarında medeniyetin temel esaslarının önemi anlatılırken ‘cihat’ kavramı, temel hak ve özgürlükler ve vatan sevgisi konularıyla birlikte ele alınacak. 8. sınıf “Allah’a kulluk ve ibadet” ünitesi başlığı altında ise “Allah yolunda mücadele: Cihat” konusu başlı başına işlenecek.

 

TARTIŞMALI TARİH

Türkiye’de son dönemde tarihçiler arasında ciddi tartışmalar yaratan Kut-ül Amare kuşatması yeni eğitim programında kendisine yer buldu. Artık müfredatta, 8. sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi kapsamında “Milli uyanış: Bağımsızlık yolunda atılan adımlar” konusu başlığı altında “Irak - Kut’ül Amare Zaferi” çocuklara öğretilecek.

 

Din kültürü bilmecesi

MEB’in tartışmaya açtığı yeni müfredatta din kültürü ve ahlak bilgisi dersine ait eğitim programlarının yer almaması da dikkat çekti. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz’ın bine yakın kişinin çalışarak oluşturduğunu belirttiği yeni müfredatta din kültürü ve ahlak bilgisi dersine yönelik içeriğin bakanlığa ait sitede yer almamasının gerekçesi ise yetiştirilememesi olarak belirtildi

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