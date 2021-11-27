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7 Ülkeden KKTC’ye Gelişler Durduruldu

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7 Ülkeden KKTC’ye Gelişler Durduruldu
7 Ülkeden KKTC’ye Gelişler Durduruldu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)  tarafından açıklanan yeni ( Covid-19) koronavirüs mutasyonu " Omicron’un” görüldüğü Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve ülkelerinden KKTC’ye girişlere kısıtlamalar getirildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve ülkelerinden gelen veya son 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi olan kişiler yarın saat 23.59' a kadar 14 gün merkezi karantinada kalmaları koşuluyla ülkeye giriş yapabilecekler.

29.11.2021 saat 00.00 'dan itibaren belirtilen ülkelerden gelecek kişilerin veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişi bulunan kişilerin ( KKTC vatandaşları hariç ) ülkeye girişleri durduruldu.

KKTC vatandaşlarının ise bu ülkelerden gelmeleri veya 14 gün içerisinde bu ülkelere seyahat geçmişleri olması halinde 14 günlük merkezi karantinada kalmaları koşulu getirildi.

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