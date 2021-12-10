7 Vekil aday olmadı, veda etti!

Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile birlikte 7 milletvekili, 2022 yılında oluşacak mecliste yer almayacak

2022 Erken Seçimlerinde aday olmayacak milletvekili sayısı artıyor. Halkın Partisi’nden dün aday olmayacağını açıklayan Ulaştırma ve Bayındırlık eski Bakanlığı görevinde de bulunan Tolga Atakan ile birlikte şu ana kadar toplam 6 milletvekili aday olmayacaklarını açıkladı.

2018 Genel Seçimlerinde milletvekili olduktan sonra 2020 yılında Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile birlikte 7 isim, 2022 yılında oluşacak mecliste yer almayacak.

Hatırlanacağı üzere UBP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık yapan Hüseyin Özgürgün ve Hamza Ersan Saner adaylık için başvurmadı.

DP milletvekili Serdar Denktaş, CTP milletvekili Özdil Nami ve bağımsız milletvekili Hasan Topal seçime katılmayacaklarını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinden istifa eden ardından yeniden görevine dönen DP milletvekili Koral Çağman’nın ise aday olup olmayacağı netlik kazanmadı.

Partilerin aday belirleme süreci devam ediyor ve önümüzdeki günlerde seçime girmeyecek milletvekili sayısı tam olarak belli olacak.