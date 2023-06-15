7 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla cezaevine gönderildi

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Taşkent’te meydana gelen cinsel saldırı suçundan tutuklanan F.K. dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’nde olgular aktarılarak, teminat talep edildi. Polis, olayın 2023 yılı Haziran ayı içerisinde meydana geldiğini, zanlının Taşkent bölgesinde misafirliği gittiği evde arkadaşının 7 yaşındaki kızına önce mutfakta sonra yatak odasında göğüslerini okşayarak, 2 kez cinsel saldırıda bulunduğunu belirtti.

Kızın olayı önce annesine anlattığını açıklayan polis, annenin Girne Adli Şube’ye gelerek, şikayetçi olduğunu söyledi. Polis memuru, şikayet üzerine zanlının tutuklandığını belirtti. Kız çocuğunun doktor kontrolünden geçirildiğini kaydeden polis, ayrıca çocuk psikoloğu ile de görüştürüldüğünü açıkladı. Polis, sorgulanan zanlının ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Polis memuru, işlenen suçun ağır ceza mahkemesi kapsamında olduğunu, zanlının yargılanması halinde hapis cezası almasının yüksek bir ihtimal olduğunu belirterek, ülkede turist vizesiyle bulunan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.