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7 yıldır evli olduğu kocasını satışa çıkardı !

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7 yıldır evli olduğu kocasından bıkan kadın, açık artırma usulü alışveriş sitesi eBay'de ilan verdi: 18 euro, pazarlığa açık, takas yok...
7 yıldır evli olduğu kocasını satışa çıkardı !

Almanya'nın Hamburg şehrinde yaşayan ve eBay'de 'Dorte L' kullanıcı adını kullanan kadın, ilanda 7 yıldır evli olduğu kocasından bıktığını ve artık kendisini ona ait hissetmediğini belirtti.

'Kullanılmış eş' başlığıyla ilan açan Dorte L, açıklama kısmına ise "Noel'in ilk iki gününde, artık birbirimize ait olmadığımızı fark ettim. Kocamdan vazgeçmek istiyorum. Fiyat pazarlığa açık. Ama takas yok" yazdı.7-yillik-evli-oldugu-kocasini-acik-artirma-713441_6871_2_b.jpg

İlanın Abendblatt gazetesine çıkana kadar kocasının olaydan haberi olmadığını belirten kadın, "İlan çok iyi karşılandı. Çok olumlu geri dönüşler aldım. Amacım dramatik bir şey yapmak değildi, eğlence içindi" dedi.

44 yaşındaki Paul Osborn isimli adam kendisini aldattığını düşündüğü eşini önce evden attı sonra da ebay'de satılığa çıkardı. İlan'da "Aldatan, riyakar, şuh bir eş" diye tanıttığı karısını en yüksek parayı önerene satacağını belirten Osborn, 500.000 pounddan fazla teklifler aldı. Ancak gelen tepkiler üzerine ilan kaldırıldı.

 

eBay'da birbirinden ilginç açık artırma ilanları çıkıyor. 'annastella007' kod adlı bir kadın, 22 yıllık kocasının kendisini aldattığının delilleri olduğunu iddia ettiği parçalanmış bir prezervatif paketiyle bir kadın iç çamaşırını satışa çıkarmıştı.7-yillik-evli-oldugu-kocasini-acik-artirma-713441_5512_5_b.jpg

 

İngiltere'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan olayda Shaun Coles yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşını eBay üzerinden açık artırmada satışa çıkardı. Ancak Coles bunu şaka amaçlı yapmıştı. Fakat fiyat tekliflerinin ardı arkası kesilmeyince Coles da şaşkınlığını gizleyemedi. eBay'de sevgilisi Debbie Moran için 'artık yaşlandı, ev işlerini yapamayacak hale geldi' diyen Coles'un bu açık artırması kısa sürede ses getirdi. Açık artırmada fiyatı 1.181 dolara kadar çıkan teklifte Coles, sevgilisinin en kötü fotoğrafını eBay'e koymasına rağmen fiyat teklifleri artmaya devam edince televizyon kanalına çıkan Coles 'sevgilimi hiçbir şeye karşılık satmam' diyerek olayı noktaladı.7-yillik-evli-oldugu-kocasini-acik-artirma-713441_4249_4_b.jpg

 

Eşinden boşanan ve eski eşinin gelinliğini giydiği bir fotoğrafı kullanarak 2004 yılında bu gelinliği açık artırma yoluyla satışa çıkaran bir Amerikalı, beklediğinin çok üstünde bir fiyat aldı. Satılığa çıkardığı gelinliğin fiyatı 10 bin doların üzerine çıkan Amerikalıya bu fotoğrafından dolayı kullanıcılardan evlilik teklifinde bulunanlar dahi olmuş.7-yillik-evli-oldugu-kocasini-acik-artirma-713441_73_7_b.jpg

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