70 bin öğrenciye sahip Doğa Koleji'nde, öğretmenlere maaşları ödenmiyor

T24 Haber Merkezi | Haber: Hazal Turan

Türkiye’nin bilinen özel okullardan Doğa Koleji'nde öğretmenler maaşlarını alamadıkları için isyanda. “70 bin öğrencinin okuduğu, öğrenci başına ortalama 20 bin lira eğitim ücretinin alındığını” belirten öğretmenler, biriken maaşlarının bir an önce verilmesini talep ediyor.

2016 yılında inşaat şirketi Metal Yapı Konut’a satılan okulun Çekmeköy ve Bayrampaşa kampüsündeki öğretmenler seslerini duyurmak için derslere girmedi.

Bunun üzerine kolej yönetimi öğretmenlerle görüştü. Öğretmenlerle yapılan görüşmede “forma ve kitap satışı ile kaynak yaratılacağı” söylendi.

Çözüm için, haziran ayı tarih verildi

T24’ün ulaştığı Çekmeköy kampüsünde çalışan bir öğretmen iş bırakma eyleminin ardından genel müdür yardımcısının kendileriyle görüştüğünü sorunun çözülmesi için Haziran ayını tarih verdiğini söyledi.

T24’e konuşan başka bir öğretmen ise umutsuz. “Hep düzelecek diyorlar ama ben buna inanmıyorum. Çoğu öğretmen de benim gibi düşünüyor” dedi.

Öğretmenlerin verdiği bilgiye göre 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Doğa Kolejleri’ne kayıt sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 20 artış gösterdi. Kolej bünyesinde 70 bin öğrenci var, okul ücreti minimum 20 bin lira.

"Velilerden gizliyorlar"

Maaş krizinin velilerden gizlendiğini ifade eden öğretmenler “İddiaları yalanlayarak, maaşları yatırıyoruz diyorlar” diye konuştu. Ancak sosyal medya üzerinden durumdan haberdar olan veliler de var.

Change.org'da kampanya başlatıldı

Uluslararası sanal imza kampanyalarının yürütüldüğü Change.org’da da “Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarını ödemiyor!” başlığıyla kampanya başlatıldı. “Doğa koleji öğretmenlerinin maaşlarını geç ve yüzdelik paylar ile parça halinde ödemektedir” denilen kampanya açıklamasında "Eğitimcilerin bu şekilde mağdur edilmesi günümüz çağ anlayışının kesinlikle dışındadır" ifadesi yer aldı.

Ayrıca kampanya metninde, "İlgili denetleyici devlet kurumlarının bu büyük sorun ile ilgilenmesi elzemdir" çağrısı da yapıldı. Change.org sitesinde; kampanyanın muhatabı olan karar vericiler, T.C. Cumhurbaşkanlığı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Doğa Koleji olarak gösterildi. 1.500 imza hedefiyle yola çıkan kampanyaya şu ana kadar 1.400’ten fazla katılım oldu.

Doğa Koleji yetkilileri, T24’ün konuya ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı.

Doğa Kolejinin geçmişi

2002 yılında kurulan Doğa Kolejinin Türkiye genelinde 123 kampüsü bulunuyor. Eğitim ücretleri; anaokulu seviyesinde 10 bin-34 bin lira, ilkokul seviyesinde 15 bin- 39 bin lira, ortaokul seviyesinde ise 30 bin-54 bin lira aralığında. Fen ve teknoloji liselerinde de ücretler 40 bin liradan başlıyor.

Kolej, Ağustos 2016’da, yabancı yatırımcılara sahip Turkven Yatırım Fonu’ndan, büyük inşaat şirketi Metal Yapı Konut’un sahibi Ömer Saçaklıoğlu'na satıldı.