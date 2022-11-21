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70 Kaza, 28 Yaralı!

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
70 Kaza, 28 Yaralı!

 

14 Kasım

-

 

20 Kasım 2022

 

tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (70) adet trafik

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (22) yaralanmayla ve (48) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (28) kişi yaralanmıştır.

 

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (10), yakın takip (8) ve diğer etkenler (13) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,385,000 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

Lefkoşa

:

33

 

Gazimağusa

:

15

 

Girne

:

15

 

Güzelyurt

:

3

 

İskele

:

4

 

 

14 Kasım

-

 

20 Kasım 2022

tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-

rolleri sonucu, toplam 9924 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 696 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;

Sürat ( 130 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 24 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 105 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 18 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 110 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 86 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 34 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 1 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 29 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 17 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 126 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

 

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