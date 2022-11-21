70 Kaza, 28 Yaralı!

kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (22) yaralanmayla ve (48) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (28) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (22) , dikkatsiz sürüş yapmak (17), kavşakta durmamak (10), yakın takip (8) ve diğer etkenler (13) olarak yer almıştır.

Kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarı 2,385,000 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;

tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kont-

rolleri sonucu, toplam 9924 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 696 araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;