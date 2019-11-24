’70 milyonluk piyango bana çıktı’ diyen adam: Bilet kayboldu, getirene ödül var

Yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık tam biletin kendisine ait olduğunu dile getiren A.A., kaybettiğini söylediği biletin parasının başkasına ödenmemesi için dava açtı. 60 yaşındaki yaşlı adam, ihbar hattı oluşturarak bileti kendisine getirene ödül vaadinde bulundu.

Milli Piyango’nun 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ikramiye 70 milyon liranın sahibi çıkmazsa 39 gün sonra Hazine’ye devredilecek.

İstanbul’da yaşayan A.A., ‘7615536’ tam biletin kendisine ait olduğunu, biletin üzerine adının soyadını yazdığını ve imza attığını ifade etti. A.A., biletin üstünde adının yazması nedeniyle başkasına ikramiye verilemeyeceğini ifade ederek bileti bulanların kendisine haber vermesini istedi.

Bileti 27 Aralık 2018’de Üsküdar ilçesindeki seyyar satıcıdan aldığını belirten A.A., bileti evindeki bir çantanın içine koymasının ardından kaybettiğini dile getirdi. Yaşlı adam, evdeki büfeyi değiştirdikleri sırada ‘birilerinin çantayı götürmüş olabileceğini’ de aktardı.

Bileti götürene ödül

A.A., ikramiyenin kendisine çıktığını, seyyar satıcıyı TV’de görmesinden sonra anladığını belirterek bileti kendisine getirene ‘hayatının sonuna kadar yetecek şekilde’ para vereceğini söyledi.

A.A., Milli Piyango İdaresi’ne biletin kaybolduğuna dair dilekçe yazdığını, kendisine Ankara’dan gönderilen mektupta ise mahkemede dava açmasının istediğini ifade etti.

AA, İstanbul 8’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde bilete isabet eden ikramiyenin başkasına ödenmemesi için dava açtığını aktararak ilk duruşmanın yakında yapılacağını kaydetti.