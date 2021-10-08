70 yaş üzerine üçüncü aşı tavsiyesi

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) 70 yaş üzerindekilere, güçlendirici doz olarak tanımlanan üçüncü Covid-19 aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.

Almanya'da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) 70 yaş üzerindekilere, güçlendirici doz olarak tanımlanan üçüncü Covid-19 aşısı yaptırmalarını tavsiye etti.

Stiko, güçlendirici doz önerisine gerekçe olarak yaşlı insanlarda aşılamadan sonra bağışıklık tepkisinin daha düşük olmasını gösterdi.

Stiko'dan yapılan açıklamada, mRNA bazlı güçlendirici aşılamanın, ilk aşama aşılamanın tamamlanmasından en az altı ay sonra yapılması gerektiği vurgulandı.

Ayrıca, yaşlıların yanı sıra huzur evinde kalanlar ile bakım personeline de üçüncü doz aşı yapılması tavsiye edildi.

Tek doz Johnson & Johnson için de güçlendirici önerisi

Öte yandan tek doz olarak uygulanan Johnson & Johnson aşılarını yaptıranların da güçlendirici aşılama takviyesi almaları tavsiyesinde bulunuldu. Stiko'dan yapılan açıklamada Johnson & Johnson ile aşılananların çoğunda enfeksiyon gözlendiği belirtildi. Bu aşıdan yaptıranların dört hafta sonra da güçlendirici mRNA aşısı yaptırabilecekleri ifade edildi.

“Açıklanandan daha fazla kişi aşılandı”

Bu arada Robert Koch Enstitüsü (RKI) Almanya'da aşılananların sayısının şimdiye dek açıklanandan daha yüksek olduğunu duyurdu. Resmi rakamlara göre Almanya'da nüfusun yaklaşık yüzde 70'i aşılandı. Ancak RKI son bulgulara göre yetişkin nüfusun yüzde 80'inin tamamen aşılandığını açıkladı. Farkın, seyyar aşı merkezlerinden rakamların tam olarak ve zamanında merkezi noktalara iletilmemesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, RKI'den yapılan bu açıklamayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, sonbahar ve kış için ek korona önlemlerine gerek olmayacağını kaydetti. Spahn, açık havada maske zorunluluğunun iptal edilebileceğini ancak kapalı alanlarda koruyucu kuralların hâlâ önemli olduğunu söyledi.

Almanya'da RKI verilerine göre yedi günlük insidans 62,6. Son 24 saatte 11 bin 644 yeni Covid-19 enfeksiyonu kaydedildi. Bu bir hafta öncesine göre yaklaşık 500 vakanın azaldığı anlamına geliyor. Son 24 saatte virüse bağlı nedenlerle 68 kişi de yaşamanı yitirdi.