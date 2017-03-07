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70 yaşında lisanslı wushu sporcusu oldu

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70 yaşında lisanslı wushu sporcusu oldu
Ayşe Eriş, ikiz torunlarını her gün spora götürüp getirirken wushu sporuna merak saldı. Antrenmanlara katıldı ve hatta lisans aldı. 70 yaşındaki Ayşe nine seneye şampiyon olmak istiyor.

Manisa’da antrenman için spor salonuna getirdiği torunlarına özenen 70 yaşındaki Ayşe Eriş, lisanlı wushu sporcusu oldu. Ayşe Eriş’in hedefi önümüzdeki yıl katılacağı müsabakalarda Çin savunma sporu wushuda Türkiye şampiyonu olmak.

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Ayşe Eriş, ikiz torunlarının sayesinde spora başladı. Ayşe Eriş, her gün salonda ilgiyle izlediği ikiz torunları Berkay Korkmaz ve Berat Korkmaz’a özendi. Lisans çıkarak wushu sporcusu olan Ayşe Eriş, bir yıldır, 19 Mayıs Stadyumu altındaki salonda tıpkı torunları gibi eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu yılki yarışlara katılamayan Eriş, tek hedefinin, önümüzdeki yıl yapılacak olan yarışlarda Türkiye şampiyonluğunu elde etmek olduğunu söyledi.

SPOR YAPARAK SAĞLIĞINA KAVUŞTU

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Çin savunma sporu olan wushuya başlamasıyla birlikte şeker ve tansiyon haplarını kullanmayı bıraktığını, sağlığının düzeldiğini belirten Ayşe Eriş, bacaklarındaki ağrının da yaptığı hareketler nedeniyle geçtiğini kaydetti. Eriş, yaşıtlarına doktora gitmek yerine spora başlayarak sağlığa kavuşmaları çağrısında bulundu. Eriş, “Her gün düzenli olarak getirdiğim torunlarım ile birlikte burada spor yapmaya başladım. Lisansım da çıktı. Bu yıl kaçırdım fakat önümüzdeki yıl şampiyonalara katılacağım. Sporda ilerlemek ve madalya kazanmak istiyorum. İnşallah Türkiye şampiyonu olacağım” dedi. Bu yaşta spor yaptığını görenlerin şaşırdıklarını belirten Eriş, “Komşularım, akrabalarım şaşkın bir şekilde yaptığım sporu merak ediyor. Beni spor yaparken görenler, ‘Bu yaşta nasıl spor yapıyorsun’ diye soruyor, imreniyor” diye konuştu.

TARİHTE İLK OLACAKManisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Wushu Eğitmeni Yusuf Çetinkaya da öğrencisi Ayşe Eriş’in 200 öğrencisinden biri olduğunu belirtip, “Wushu sporu geniş bir spor dalı. 7’den 70’e herkesin yapacağı bir spor. Her yaş grubundan sporcumuz var. Bunlardan biri de Ayşe Eriş. 70 yaşında ve bu yıl spora başladı. Bu sene geçti. Seneye yarışmalara katılacak. Bu da Türkiye’de ilklerden olacak. 70 yaşında bugüne kadar bu spor dalında yarışmalara giren olmadı. Şampiyonalara hazırlanmaya başladı” diye konuştu.

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