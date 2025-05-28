70 yaşındaki şahsın evinde bomba patladı

Alithia gazetesi, patlama sonucu evin balkonundaki cam kapının ve evin önünde park halinde bulunan iki arabanın hasar gördüğünü yazdı.
Haberde, bombayı kimin koyduğunun tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Alithia gazetesi, patlama sonucu evin balkonundaki cam kapının ve evin önünde park halinde bulunan iki arabanın hasar gördüğünü yazdı.
Haberde, bombayı kimin koyduğunun tespit edilmesi için soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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