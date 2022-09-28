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70 yıl sonra bir ilk… Kral III. Charles’ın kullanacağı sembol açıklandı

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Annesi İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının ardından tahta geçen Kral III. Charles'ın hükümdarlık süresince para, marş ve portreler bakımından değişiklik bekleniyordu. Yeni krala ait sembol ise dün yayınlandı.
70 yıl sonra bir ilk… Kral III. Charles’ın kullanacağı sembol açıklandı

Kral III. Charles’a ait yeni sembol Buckingham Sarayı tarafından yayınlanırken sembol Charles adının baş harfinden ve Latince “kral” anlamına gelen Rex kelimesinden, Roma rakamı III’ten ve büyükbabası George VI’ya atıfta bulunan Tudor Crown’ın tacından oluşuyor.

70 yıl boyunca hüküm süren Kraliçe Elizabeth’in ardından kullanılacak yeni sembol, mektuplar, posta kutuları, eyalet tabelaları ve hükümet binaları gibi yerlerde kullanılacak.

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PARALAR DA DEĞİŞİYOR

Daily Mail’de yer alan habere göre, üzerinde Kral III. Charles’ın (73) yüzü bulunan yeni banknotlar ise 2022’nin sonunda açıklanacak, ancak 2024’ün ortalarına kadar halka açık olmayacak.

Kraliçe II. Elizabeth’in portresini içeren banknotlar ise halihazırda kullanılmaya devam edecek ve yalnızca yıprandıklarında veya hasar gördüklerinde kaldırılacak.

Kraliyet Darphanesi de, Kral’ın portresini içeren madeni paralar hazırladıklarını doğruladı, ancak ne zaman dolaşıma gireceklerini açıklamadı.

 

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