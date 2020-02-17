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70 yıldır Britanya'da yaşayan 95 yaşındaki İtalyan'a Brexit ertesi 'ikametini kanıtla' talimatı

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70 yıldır Britanya'da yaşayan 95 yaşındaki İtalyan'a Brexit ertesi 'ikametini kanıtla' talimatı
70 yıldır Britanya'da yaşayan 95 yaşındaki İtalyan'a Brexit ertesi 'ikametini kanıtla' talimatı

Britanya'ye 70 yıl önce göçmen işçi olarak gelmiş ve 30 küsur yıldır emeklilik maaşı alan 101 ve 95 yaşındaki iki İtalyan, "Ülkede üst üste 5 yıldır ikamet ettiğinizi kanıtlayın" talebiyle şaşkında döndü. Kayıtları bulunamayanların sayısının on binlerce olabileceği ve bu yüzden bürokratik taleplerle yaşlıların strese sokulduğu belirtiliyor.

Britanya'yı 31 Ocak’ta Avrupa Birliği'nden çıkarmış (Brexit) bulunan Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson göçmen karşıtı politikaları tırmandırırken, kabak, bu ülkede 68 yıldır yaşayan ve 32 yıldır emeklilik maaşı alan 95 yaşındaki bir İtalyan'ın başına patladı.

2. Dünya Savaşı sonrası ülkenin yeniden inşası için yabancı işgücü talebini karşılamak üzere 1952 yılında Britanya'ya gelen Antonio Finelli, 32 yıldır Birleşik Krallık emeklilik sistemine dahil olmasına rağmen, Brexit'ten sonra beklenmedik bir şartla karşılaştı.

Brexit'in ardından, AB yurttaşlarının Britanya'da kalmasıyla ilgili yerleşik statüsü başvurusu yapan asırlık İtalyan'a, İçişleri Bakanlığı, "Seninle ilgili elimizde hiçbir kaydımız yok. Ülkede üst üste beş yıl kaldığını kanıtlamak zorundasın" yanıtını verdi.  

İçişleri Bakanlığı Finelli'den tüm banka ödeme dökümlerini de talep etti.  

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