700 bin kişi Suriye'den Türkiye'ye doğru kaçıyor

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, İdlib'deki saldırılar yüzünden Suriye'den 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediğini açıkladı. Jeffrey, ABD'nin müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu mesajını da verdi.

ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey, İdlib'deki saldırılar yüzünden Suriye'den 700 bin kişinin Türkiye sınırına doğru ilerlediğini açıkladı. Jeffrey, ABD'nin müttefiki Türkiye'nin yanında olduğu mesajını da verdi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye rejiminin İdlib’deki saldırılarına sert tepki gösterdi, 700 bin kişinin Türkiye sınırına kaçtığını açıkladı. Rusya, İran ve Esad’ı, Türk askerinin başına bir şey gelmemesi gerektiği konusunda uyaran Jeffrey, ABD’nin NATO müttefiki Türkiye’nin yanında olduğu mesajını verdi. ABD'li yetkili, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'ya son eleştirileri için de “Erdoğan’a Putin’e güvenemezsin demiştik” yorumunu yaptı.

Jeffrey, videokonferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, uluslararası medya kuruluşlarından gazetecilerin sorularını yanıtladı. “Esad rejiminin, Rusya ve İran’ın desteği ile İdlib’de düzenlediği acımasız saldırılar karşısında dehşete düşmüş durumdayız” diyen Jeffrey, bu saldırıların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları ve Rusya’nın taraf olduğu ateşkes anlaşmalarını ihlal ettiğine dikkat çekti.

Rusya’nın İdlib’de “teröristlerin” hedef alındığı iddiası için “bu doğru değil, bu bir bahane” diyen Jeffrey, “Rusya ve Esad rejiminin sadece son üç günde, esasen sivilleri hedef alan 200 hava saldırısına tanık olduk… Şimdi zaten yerinden edilmiş 700 bin kişi yeniden Türkiye sınırına doğru hareket etti. Bu uluslararası çapta bir kriz yaratır” dedi.

Türk askerine destek mesajı

“İnsani bir krizi önlemek için somut olarak ne yapacaksınız?” sorusunu Jeffrey, “Bazı adımlar atıyoruz, bunu diğer bazı adımlarımız izleyecek” sözleri ile yanıtladı.

Jeffrey, ABD’nin bir kimyasal saldırı olmadığı müddetçe askeri müdahaleye girişmediğini hatırlatmakla birlikte şu dikkat çekici sözleri kaydetti:

“Türkiye’nin İdlib’deki askeri mevziini güçlendirme çabalarını destekliyoruz. Bildiğiniz gibi Türkiye’nin İdlib’de önemli sayıda askerleri var. Türk askerleri bizim NATO müttefikimiz. Onların başına bir şey gelmeyeceğinden emin olmak istiyoruz ve gelişmeleri çok yakından izliyoruz.”

Türk gözlem noktaları endişesi

Jeffrey’ye "İdlib’deki gerilimin Türk ile rejim askerlerinin karşı karşıya geleceği bir askeri çatışmaya evrilmesinden endişe ediyor musunuz?” sorusu da yöneltildi.

“Zaten karşı karşıya gelmiş durumdalar” diyen Jeffrey, “Türklerin İdlib’deki gözlem noktalarının bir çoğunun etrafları rejim güçleri tarafından kuşatıldı, bağlantıları kesilmiş durumda. Diğer Türk gözlem noktalarının da kuşatılması riski mevcut” diye konuştu.

“Durum korkunç”

ABD’li yetkili, uluslararası alanda koordineli bir şekilde, Rusya, İran ve Esad rejimi üzerindeki yaptırım baskısını arttırma çalışmaları yürüttüklerini anlatırken şunları kaydetti:

“Çünkü Rusya, Esad rejimi ve İran’ın, yaptıklarının kabul edilemez olduğunu bilmeleri gerekiyor. Bu insani bir kriz, sivilleri hedef alan korkunç bir saldırı… Karşı karşıya bulunduğumuz durum korkunç ve biz Moskova, Tahran ve Şam’da aklı selimin hakim gelmesi için herşeyi yapacağız” dedi.

“Erdoğan’a Putin’e güvenemezsin demiştik”

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Rusya’yı İdlib’de taraf olduğu anlaşmalara sadık kalmamakla suçlaması konusundaysa şu yorumu yaptı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’deki meselelerle başa çıkma konusunda tecrübeli bir lider. Bizim partnerimiz, NATO müttefikimiz ve onun yanındayız. Ama bununla birlikte biz ona Ruslarla işbirliği yapma çabasında, ne Suriye’nin kuzeybatısında ne de kuzeydoğusunda, Putin’e güvenmemesi gerektiğini söylemiştik. Sonuçları şimdi kendisi de görüyor.”