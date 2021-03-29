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700 bin TL sahibini buldu

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
700 bin TL sahibini buldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

 Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye Lefkoşa Gezici bayilerimizden Derya Duru tarafından satılan 57849 numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 29 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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