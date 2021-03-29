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700 Bin TL talihlisine teslim edildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart çekilişinin talihlisi bugün ikramiyesi aldı.
700 Bin TL talihlisine teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mart çekilişinin talihlisi bugün ikramiyesi aldı.

 Devlet Piyangosu’nun 28 Mart tarihli çekilişinde ‘57849’ numaraları bilete isabet eden 700 Bin TL’lik büyük ikramiye bugun daireden teslim alındı. İkramiyeyi kazanan adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Gönyeli Şube Sorumlusu  Ayşen Cengiz tarafından teslim alındı.


Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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