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SON DAKİKAKahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem

700 kadar depremzede öğrenci okullarımıza kayıt yaptırdı

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İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'ndan "700 kadar depremzede öğrencinin okullarımıza kayıt yaptırdığı" bilgisini edindiğini açıkladı...
700 kadar depremzede öğrenci okullarımıza kayıt yaptırdı

Depremzede olarak ülkemize gelip okullara kayıp yaptıran öğrenci sayısının 700 kişi kadar olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, katıldığı bir TV programında birkaç gün önce Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştüğünü, 650-680 kadar depremzede öğrencinin ülkemizde bulunan okullara kayıt yaptırdığını kendisine naklettiğini belirtti.

Bakan Öztürkler, bu rakamın içinde kreş, ilkokul, ortaokul lise olduğu bilgisini de sözlerine ekledi.

Ziya Öztürkler, kişilerin kendi beyanlarına dayanan kayıt ve çalışmaların sağlıklı olmadığını, teyitli resmi bilgilerin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

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