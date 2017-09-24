700 kilogram sığır etine el konuldu

Polis, dün akşam bir araçta ihtali yasak 700 kilo sığır eti ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklamada, dün akşam saat 23:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve şüphe üzerine durdurulan M.A.Ş.(E-35) yönetimindeki van araçta yapılan kontrolde, ithali yasak olan 700 kilogram sığır eti bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.T. (E-32) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.