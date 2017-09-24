 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 104.123
  • Altın 145,971
  • Dolar 3,4910
  • Euro 4,1702
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKASon dakika... ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu

700 kilogram sığır etine el konuldu

» »
700 kilogram sığır etine el konuldu
Polis, dün akşam bir araçta ihtali yasak 700 kilo sığır eti ele geçirdi.

Polis Basın Subaylığı’nın yaptığı açıklamada, dün akşam saat 23:00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde, Lefkoşa istikametine doğru seyreden ve şüphe üzerine durdurulan M.A.Ş.(E-35) yönetimindeki van araçta yapılan kontrolde, ithali yasak olan 700 kilogram sığır eti bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve olayla bağlantısı olduğuna inanılan M.T. (E-32) tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 13 yaşındaki Klara bulundu!22 Eylül 2017 Cuma 17:56
  • Asırlık okaliptus ağaçları Orman Dairesi'nin izniyle kesiliyor!22 Eylül 2017 Cuma 16:27
  • Akıncı, yarın BM Genel Sekreteri Guterres ile görüşecek22 Eylül 2017 Cuma 16:23
  • Gemide ölü olarak bulunan şahsın kimliği belirlendi22 Eylül 2017 Cuma 16:20
  • TKP-YG'den ülkücü üyelerine ilişkin açıklama22 Eylül 2017 Cuma 16:05
  • Veteriner Dairesi’nden hastalıklı inekle ilgili açıklama22 Eylül 2017 Cuma 15:29
  • Girne'de bir kişi tekne içerisinde ölü bulundu22 Eylül 2017 Cuma 15:22
  • Kıbrıslı Türk siyasi Mustafa Hacıahmetoğlu hayatını kaybetti22 Eylül 2017 Cuma 14:05
  • CTP ve TDP yargıya başvuruyor22 Eylül 2017 Cuma 14:00
  • “Eğitim verilmeyecekse okulu kapatsınlar"22 Eylül 2017 Cuma 13:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti