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700 milyon Euroluk destek programı onaylandı

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700 milyon Euroluk destek programı onaylandı
700 milyon Euroluk destek programı onaylandı

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu vergi ve KDV için vergi başvurusu yükümlülüğünü nisan ayı sonuna kadar erteleme ve KDV temel oranının %19’dan %17’ye ve GESİ’ye yatırımların mayıs ayı sonuna ertelenmesi yönündeki yasa tasarısını onayladı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu vergi ve KDV için vergi başvurusu yükümlülüğünü nisan ayı sonuna kadar erteleme ve KDV temel oranının %19’dan %17’ye ve GESİ’ye yatırımların mayıs ayı sonuna ertelenmesi yönündeki yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu kararlar koronavirüsün etkilerinin göğüslenebilmesi amacıyla 700 milyon Euroluk Destek Programı çerçevesinde alındı. Üzerinde anlaşmaya varılan yasa tasarısı tartışma ve onay için Genel Kurula gönderilecek.

Ayrıca, Kıbrıs Enerji Düzenleme Kurumuna elektrik enerjisi fiyatının üç aylığına azaltılması yönünde bir öneri sunulacağı ve Estia planı için belgeleri üretmek için 3 aylık uzatma süresi verilmesi söz konusu.

Hükümet, enerji düzenelme kuruluna elektrik fiyatlarının 3 aylığına %10 oranında azaltılmasını önerdi. Öneriyi Maliye Bakanı Constaninos Petrides açıkladı. Öneri, kamunun koronavirüs krizi ile oluşan mali krizin bir parçası olarak önerildi.

Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, corona vakası etkilerinin göğüslenmesi amacıyla Destek Programı çerçevesinde vergi başvurusu formlarını doldurulmasının Nisan 2020 sonuna kadar KDV yatırımlarının da 10 Kasım 2020’ye ertelenmesi kararı alındı.

Ayrıca Genel Sağlık Sistemi katkı payı ödemesinin geçici olarak 1 Nisan 2020’den 31 Mayıs 2020’ye kadar saklanması, mart ayında ise tüm taraflar için katkı artışı uygulanmasına karar verildi.

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