  • BIST 1.551
  • Altın 407,116
  • Dolar 7,3331
  • Euro 8,7399
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA6405 test 29'u yerel 37 pozitif vaka

7001 test, 37'si yerel 44 pozitif vaka

» »
"Toplam 7001 test yapıldı, 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi" 
7001 test, 37'si yerel 44 pozitif vaka

"Toplam 7001 test yapıldı, 37'si yerel 44 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7001 olup, 37'si  yerel 44 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir. 

7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 37 kişi ise yerel vakadır. 

14 kişi Lefkoşa, 8 kişi Girne, 15 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Merkez-1 / Sulariçi-9/ Çağlayan-1 / Hamitköy- 1/ Cihangir-2 

Girne 

Girne Merkez- 1/ Zeytinlik-3 /  Dikmen-3/ Ozanköy-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 5/ Ulukışla-6/ Sakarya-3/ Maraş-1 


18 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7001  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 44 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7 

Yerel Vaka Sayısı: 37   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 652.514  

Toplam Vaka Sayısı: 3957  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3533 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 400 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60            

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 338 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

s6c5a4.jpg

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uluçay:KKTC ekonomisi pandemi dönemiyle geriledi18 Mart 2021 Perşembe 19:35
  • Rogers: Kaynağı bilinmeyen vakalar her geçen gün artıyor18 Mart 2021 Perşembe 19:02
  • Turizm Örgütleri Platformu:Halkın göreceli ve yeterli sayıda aşılanmış olduğu bir seviyeye ulaşmak şarttır18 Mart 2021 Perşembe 18:47
  • Özersay:“Yurtdışından siyasi gerginlikleri, ayrışmaları, sorunları ülkemize ithal etmememiz gerekiyor”18 Mart 2021 Perşembe 18:29
  • Acil AB Pozitif Trombosit aranıyor18 Mart 2021 Perşembe 18:28
  • Turizm Örgütleri Platformu:Kumarhanelere tanınan imtiyazın bedelini halk olarak ödemiş bulunuyoruz18 Mart 2021 Perşembe 18:22
  • Erhan Arıklı:Lefke bölgesine bir organize sanayi bölgesi yapılması gerek18 Mart 2021 Perşembe 18:15
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı'nı ziyaret etti18 Mart 2021 Perşembe 18:14
  • LTB’nin “Şehrin Müzisyenlerinin Yanındayız” projesinde performans icrası başladı18 Mart 2021 Perşembe 18:12
  • Başbakan Saner, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği heyetini kabul etti18 Mart 2021 Perşembe 18:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti