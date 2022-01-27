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SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

703 Vaka 2 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.465 olup, 703 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 754 kişi taburcu edilmiştir.
703 Vaka 2 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.465 olup, 703 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 754 kişi taburcu edilmiştir.

313 kişi Lefkoşa, 123 kişi Girne, 166 kişi Gazimağusa, 46 kişi Güzelyurt, 29 kişi İskele, 26 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

27 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.465

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 703

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Yerel Vaka Sayısı: 703

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 754

Bugün Kaybedilen Hasta: 2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.311.693

Toplam Vaka Sayısı: 53.026

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 47.861

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5000

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 56

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  4933

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 167

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:  11

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1353

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 395
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 390

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3434

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   119014

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