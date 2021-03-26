  • BIST 1.382
  • Altın 449,252
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

7039 test 26 pozitif vaka

» »
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 
7039 test 26 pozitif vaka

"Toplam 7039 test yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir. 

1 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .20 kişi ise yerel vakadır. 

11 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/  Kermiya- 1/ Hamitköy-2  / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Sulariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1 

Girne 

Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez- 4 

Güzelyurt 

Bostancı-1 


26 Mart  2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 20  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400   

Toplam Vaka Sayısı: 4237  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782   

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62           

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hasipoğlu: Cumhurbaşkanı Tatar iki devletli çözüm vizyonu sebebiyle seçildi26 Mart 2021 Cuma 19:06
  • Yasak varken eski eşinin evine izinsiz girdi,uyuyan kadının saçlarını kesip şiddet uyguladı26 Mart 2021 Cuma 18:56
  • UBP Genel Sekreter Vekili Kenan Örgen:En başarılı çıkacak parti yine biziz26 Mart 2021 Cuma 18:53
  • Perakende Yasa tasarısı için ay sonu itibarı ile çalışmaların başlatılmasına karar verildi26 Mart 2021 Cuma 18:52
  • Bir ayı aşmayacak bir şekilde cezaevine gönderildiler26 Mart 2021 Cuma 18:40
  • TDP:Belli ki, amaç, davalar yoluyla insanları, örgütleri baskılarla sindirmeye çalışmaktır26 Mart 2021 Cuma 18:35
  • Aranan şahıs zanlıyı internet üzerinden yönlendirmiş26 Mart 2021 Cuma 18:30
  • Ölümlü kazadaki taksi şöförü mahkemeye çıkarıldı26 Mart 2021 Cuma 17:55
  • 6 bin TL karşılığında 18 gram hintkeneviri almış26 Mart 2021 Cuma 17:55
  • Kapıyı zorlayıp eve girdi...Makasla tehdit edip hırsızlık yaptı26 Mart 2021 Cuma 17:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti