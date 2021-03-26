7039 test yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vaka

"Toplam 7039 test yapıldı, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı, 28 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7039 olup, 20'si yerel 26 pozitif vakaya rastlanmış, 28 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir. 5 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .20 kişi ise yerel vakadır.
11 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa, 1 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez-1/ Kermiya- 1/ Hamitköy-2 / Gönyeli-3 / Marmara-1/ Sulariçi-1 / Taşkınköy-1 / Dilekkaya-1
Girne
Lapta-2 / Dikmen-1/ Alsancak-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez- 4
Güzelyurt
Bostancı-1
26 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7039
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 28
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 711.400
Toplam Vaka Sayısı: 4237
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3782
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 430
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 62
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 365
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 25
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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