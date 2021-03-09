7092 test,17’si yerel. 27 yeni vaka

"Toplam 7092 test yapıldı, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 37 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 7092 olup, 17'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış, 37 kişi taburcu edilmiştir.
1 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 9 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 17 kişi ise yerel vakadır.
21 kişi Lefkoşa, 4 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Cihangir-1 /K.Kaymaklı--2 / Ortaköy- 1 / Göçmenköy- 2/ Gönyeli-1 / Surlariçi-1/ Haspolat-11 / Değirmenlik-2
Girne
Girne Merkez- 2 / Çatalköy-2
Gazimağusa
Vadili-1
9 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 7092
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9
Yerel Vaka Sayısı: 17
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 37
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 596.215
Toplam Vaka Sayısı: 3664
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3285
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 355
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 55
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 297
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 3
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