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70'i Yerel, 103 Yeni Vaka!

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70'i Yerel, 103 Yeni Vaka!
70'i Yerel, 103 Yeni Vaka!

"Toplam 19.097 test yapıldı, 70'i yerel, 103 pozitif vakaya rastlandı, 96 kişi taburcu edildi"

Son 24 saatte yapılan test sayısı 19.097 olup, 70'i  yerel 103 pozitif vakaya rastlanmış, 96 kişi taburcu edilmiştir.

1 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 32 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.

24  kişi Lefkoşa, 20  kişi Girne, 19 kişi Gazimağusa, 6 kişi  İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

22 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 19.097 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 103

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 32

Yerel Vaka Sayısı: 70

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 96

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.347.771

Toplam Vaka Sayısı: 21.532

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 20.222 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1225

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 34  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1184

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 87

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :  1200 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 517 

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 447

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6758

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 70.545

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