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71 pozitif vakaya rastlandı

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"Toplam 16.059 test yapıldı, 50'si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı, 237 kişi taburcu edildi" 
71 pozitif vakaya rastlandı

19 Eylül 2021 

"Toplam 16.059 test yapıldı, 50'si yerel, 71 pozitif vakaya rastlandı, 237 kişi taburcu edildi" 

Son 24 saatte yapılan test sayısı 16.059 olup, 50'si yerel 71 pozitif vakaya rastlanmış, 237 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından gelmiştir. 15 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 50 kişi ise yerel vakadır. 

17 kişi Lefkoşa, 21 kişi Girne, 9 kişi Gazimağusa, 3 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

19 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.059  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 71 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15  

Yerel Vaka Sayısı: 50  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 237 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .711.627 

Toplam Vaka Sayısı: 18.722  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 17.257 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1393 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 59    

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 1324 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 74  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 10  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 612 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 466  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5887 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 51.577

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