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71 trafik kazası, 21 yaralı

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71 trafik kazası, 21 yaralı
Ülkede son bir hafta içerisinde 71 trafik kazası meydana geldi; 21 kişi yaralandı.

Polis basın bültenine göre, 18-24 Eylül arasında meydana gelen 71 trafik kazasının 17’si yaralanma, 54’ü de hasarla sonuçlandı. Kazalarda 21 kişi yaralandı.

24’ü süratli araç kullanmaktan, 19’u yakın takipten, 11’i kavşakta durmamaktan, 10’u da dikkatsiz sürüşten meydana gelen kazaların 36’sı Lefkoşa, 19’u Gazimağusa, 13’ü Girne, 2’si Güzelyurt, 1’i de İskele’de yer aldı.

Bir haftalık süredeki trafik kazalarının mali boyutu 351 bin 700 TL olarak hesaplandı.

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