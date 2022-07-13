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71 Trafik Kazası 26 Yaralı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
71 Trafik Kazası 26 Yaralı

4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam (71) adet trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalardan (21) yaralanmayla ve (50) hasarla sonuçlanmıştır. Yaralanma ile neticelenen kazalarda (26) kişi yaralanmıştır.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (20) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (5), yakın takip (15) ve diğer etkenler (13) yer almıştır.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1,363,010 TL'dir. Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyledir;
Lefkoşa : 20
Gazimağusa : 19
Girne : 23
Güzelyurt : 3
İskele : 6


4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kont- rolleri sonucu, toplam 8219 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve suç işlediği tespit edilen 941 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatılmıştır. Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir;


Sürat ( 115 ) , Tehlikeli Sürüş ( 14 ), Dikkatsiz Sürüş ( 39 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 105 ),
Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 13 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 22 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile
Konuşmak ( 194 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 93 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 98 ),
Trafik Işıklarına Uymamak ( 2 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 29 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç
Kullanmak ( 52 ), Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 9 ), Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 2 ) ve 152 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.

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