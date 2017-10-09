KKTC’de son bir haftada polis kayıtlarına geçen toplam 71 trafik kazasında 16 kişi yaralandı.

Polis, kaza sebeplerini, süratli araç kullanmak (19), yakın takip (16), kavşakta durmamak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (14) ve diğer etkenler (8) olarak sıralarken, kazalardaki toplam hasar miktarını ise 398 bin 150 TL olduğunu açıkladı.

Kazaların 41’i Lefkoşa, 13’ü Girne, 8’i Gazimağusa, 5’i İskele, 4’ünün Güzelyurt’ta yaşandığı bu devrede yapılan kontrollerde ise 792 trafik suçu tespit edildi.

6 BİN 813 ARAÇ KONTROL EDİLDİ… 792 TRAFİK SUÇU

Polisin, 2 - 8 Ekim tarihleri arasında, ülke genelinde yürüttüğü trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 6 bin 813 araç sürücüsünden 792’siyle ilgili ileri işleme gidildi.

Aleyhinde işlem yapılan araç sürücülerinin 196’sı süratli araç kullanmak, 135’i seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, 75’i trafik levha ve işaretlerine uymamak, 35’i seyrüsefer ruhsatsız, 30’u sigortasız veya kapsamı dışında, 28’i sürüş ehliyetsiz, 31’i alkollü araç kullanmak, 25’i dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü trafik ışıklarına uymamak, 12’si tehlikeli sürüş yapmak, 8’i muayenesiz araç kullanmak, 7’si “A” yol kullanma izinsiz araç kullanmak, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmak, 1’i tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 3’ü koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve 191’i de diğer trafik suçlarından rapor edildi.