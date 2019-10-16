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71 yaşındaki adam Hastanede kürtçe konuştuğu için ırkçı saldırıya uğradı

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Ekrem Yaşlı, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi’nde göz ameliyatı olan eşi Bedriye Yaşlı ile Kürtçe konuştuğu için saldırıya uğradı.
71 yaşındaki adam Hastanede kürtçe konuştuğu için ırkçı saldırıya uğradı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Hastanesi’nde göz ameliyatı olan 71 yaşındaki eşi Bedriye Yaşlı ile Kürtçe konuşan Ekrem Yaşlı’ya ırkçı saldırıda bulunuldu.

74 yaşındaki Yaşlı, refakatçilik yapmak için göz ameliyatı olan ve Türkçe bilmeyen eşiyle Kürtçe konuştu. Aynı odada bulunan başka bir hastanın yakını çiftin Kürtçe konuşmalarına tepki göstererek, “Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti” diyerek odadan çıktı.

Soda şişesi ile odaya geri gelen diğer hasta yakını da, Ekrem Yaşlı’ya şişeyi fırlattı. Kafasından yaralanan Yaşlı, aynı hastanede tedavi altına alındı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Çanakkale Şubesi konuyu takip edeceğini belirtirken, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da, "Daha 3 gün önce Kürtçe konuştuğu için öldürülen Diyarbakırlı delikanlıyı konuşuyorduk, şimdi de bu amca saldırıya uğramış. Bir de hala 'Kürt meselesi ne ki, nereden cıkmış, yok öyle bir şey' diyenler var, hayret..! Ülke sorunlarından habersiz bu kadar büyük bir kitle, ne diyeyim!" diye yazdı.

HASTANE AÇIKLAMA YAPTI

18 Mart Üniversitesi Hastanesi yönetimi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Yönetim tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Üniversite hastanemizde, 15.10.2019 günü sağlık hizmeti almakta olan iki hastamızın refakatçileri arasında başlayan ve tamamen yanlış anlamadan kaynaklanan sözlü tartışma sonrasında meydana gelen ve bir refakatçinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay, idaremizce yakından takip edilmiş ve tarafımızca gerekli hukuki süreç başlatılmıştır. Basın yayın organlarında ve sosyal medyada bu münferit olayın meydana gelme nedeniyle ilgili yanlı ve abartılı haberlerin, bugünlerde ülkemizin güvenliği amacıyla terör gruplarına karşı gerçekleştirilen askeri harekat sürecinde toplumumuzun birlik ve beraberliğin zarar vereceği göz ardı edilmemelidir. Üniversitemiz yönetimi ve mensupları, var olan bu hassas dönemde milliyet, din, dil, ırk ayrımının karşısında olduğunu bir kere daha kararlılıkla dile getirmektedir."

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