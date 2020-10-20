  • BIST 1.210
  • Altın 483,192
  • Dolar 7,8553
  • Euro 9,2901
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 1684 test, 5 yeni vaka

71 yaşındaki adam sosyal mesafeyi ihlal edenlere karşı biber gazı kullanmış

» »
Alman polisi, 71 yaşındaki bir adamın hafta sonu, yanına çok yaklaştığını hissettiği insanlara biber gazı sıkarak sosyal mesafeyi yeni bir aşırılığa taşıdığını belirtti.
71 yaşındaki adam sosyal mesafeyi ihlal edenlere karşı biber gazı kullanmış

Batı kenti Aachen’in polis gücü, yaşlı adamın biber gazını ‘önce bir grup koşucuya, ardından iki bisikletçiye püskürttüğü’ için alışılmadık bir durumla karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Yerel polisin açıklamasına göre biber gazına maruz kalan bisikletçiler, kaza yapmadan bisikletlerinden inip polisi arayabilmişler. Olayın faili, polise, başkalarını ‘corona mesafesinde’ tutmak için kendini korumanın başka bir yolunu bilmediğini söylemiş.

71 yaşındaki adam hakkında ‘tehlikeli fiziksel zarar ve karayolu trafiğine müdahale’ suçundan ceza davası açıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avrupa'da ikinci dalga alarmı18 Ekim 2020 Pazar 16:39
  • Paris'te sınıfta Hz Muhammed karikatürü gösteren bir öğretmen başı kesilerek öldürüldü17 Ekim 2020 Cumartesi 13:34
  • BM, Ermenistan'ın Füze Saldırısı Sonucu Azerbaycan'da Yaşanan Sivil Kayıplarını Kınadı17 Ekim 2020 Cumartesi 12:10
  • AB: "Doğu Akdeniz'i Aralıktaki zirvede yeniden değerlendireceğiz"16 Ekim 2020 Cuma 18:25
  • Meksika'da Polisle Çatışan 6 Çete Üyesi Öldürüldü16 Ekim 2020 Cuma 09:44
  • Paris'te sokağa çıkma yasağı!15 Ekim 2020 Perşembe 13:34
  • Hollanda’da çocuklara ‘ötanazi hakkı’ verilmesi planlanıyor14 Ekim 2020 Çarşamba 20:36
  • Yunanistan'da neo-faşist Altın Şafak Partisi liderlerine hapis cezası yağdı14 Ekim 2020 Çarşamba 14:44
  • Yunan Bakan Dendias: "Oruç Reis bölgeden ayrılmadığı müddetçe istikşafi görüşmelere oturmayacağız"13 Ekim 2020 Salı 17:56
  • AB Navalniy'in zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yaptırıma hazırlanıyor10 Ekim 2020 Cumartesi 13:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti