710 Vaka 4 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.260 olup, 710 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 708 kişi taburcu edilmiştir.
254 kişi Lefkoşa, 188 kişi Girne, 154 kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 41 kişi İskele, 37 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
18 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.260
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 710
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 710
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 708
Bugün Kaybedilen Hasta: 4
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.135.966
Toplam Vaka Sayısı: 48.068
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 41.545
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6371
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2021
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 845
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4772
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114377
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