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710 Vaka 4 Vefat

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Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.260 olup, 710 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 708 kişi taburcu edilmiştir.
710 Vaka 4 Vefat

Son 24 saatte yapılan test sayısı 20.260 olup, 710 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 708 kişi taburcu edilmiştir.

254 kişi Lefkoşa, 188 kişi Girne, 154  kişi Gazimağusa, 36 kişi Güzelyurt, 41 kişi İskele, 37 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

18 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 20.260       

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 710   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Yerel Vaka Sayısı: 710   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 708

Bugün Kaybedilen Hasta:  4

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.135.966        

Toplam Vaka Sayısı: 48.068     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 41.545  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6371      

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 73   

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6286      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 154    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2021

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 480      

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 845  

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 4772       

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 114377

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