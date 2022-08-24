713 Pozitif Vaka, 1 Vefat

Sağlık Bakanlığı haftalık Covid 19 rakamlarını açıkladı.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Toplam 9.009 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 713 pozitif vakaya rastlandı"
17-23 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 9.009 olup, 1 kişi vefat etmiş, 713 pozitif vakaya rastlanmıştır.
( 17-23 Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle;
Haftalık Yapılan Test Sayısı: 9.009
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713
Kaybedilen Hasta: 1
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