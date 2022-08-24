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713 Pozitif Vaka, 1 Vefat

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Haftalık Covid 19 rakamları açıklandı
713 Pozitif Vaka, 1 Vefat

Sağlık Bakanlığı haftalık Covid 19 rakamlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Toplam 9.009 test yapıldı, 1 kişi vefat etti, 713 pozitif vakaya rastlandı" 

17-23 Ağustos tarihleri içerisinde yapılan haftalık test sayısı 9.009 olup, 1 kişi vefat etmiş, 713 pozitif vakaya rastlanmıştır. 

( 17-23  Ağustos) Covid-19 genel durumu şöyle; 

Haftalık Yapılan Test Sayısı: 9.009  
Haftalık Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 713       
Kaybedilen Hasta: 1

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