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72 kişiye mezar olan İsias'ın müdafi avukatları tahliye talep etti!

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Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının dördüncü duruşmasında, müdafi avukatlar, müvekkillerinin tahliye edilmesini talep etti!
72 kişiye mezar olan İsias'ın müdafi avukatları tahliye talep etti!

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülen İsias Otel davasının dördüncü duruşmasında, müdafi avukatları, bilirkişi raporlarının beklenmesini, müvekkillerinin ise adli kontrolünün kaldırılmasını istedi.

Mimar Erdem Yıldız’ın avukatı mahkemede, belediye ve müvekkilinin hiçbir ilişkisi olmadığını belirterek, mimari projede imzası olduğunun savunulduğunun ancak müvekkilinin o tarihlerde yurt dışında olduğunu söyledi.

“2003 YILINDAN SONRA YAPILAN İŞLERDE SORUMLU OLMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Fennî mesul olduğu dönemde kat sayısının aynı olduğunu, taşıyıcı sistemde hiçbir değişiklik olmadığını dile getiren Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin, 2003 yılından sonra işi bitmesinin ardından yapılan işlerden sorumlu olmasının mümkün olmadığını kaydetti.

“Belediye görevlilerinin yargılanmasını başından beri istiyoruz” diyen Yıldız’ın avukatı, müvekkilinin ruhsat verme yetkisinin olmadığını belirterek, Erdem Yıldız’ın, tahliyesini istedi. Avukat, tahliye için bilirkişi raporunun beklenmesine gerek olmadığı düşüncesini de dile getirdi.

“İMZALAR SAHTE, BİLİRKİŞİLER İÇİN SUÇ DUYURUSU”

Yıldız’ın diğer avukatı ise, Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin, hazırladığı raporların imzalarının sahte olduğunu savunarak, bilirkişiler için suç duyurusunda bulundu.

Erdem Yıldız’ın binaya sadece mimari imalat yaptığını ifade eden Avukat, “Yıkılan binada yapılan tadilat projesiyle de bu mimari imalatların hiçbiri kalmamıştır. Mimar olan müvekkilimin neden sorumlu olduğunu anlamadık” diyerek, 21 aydır tutuklu olan müvekkilinin tahliyesini istedi.

BOZKURTLARIN AVUKATLARI TAHLİYE İSTEDİ

Ahmet Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un avukatı da, artık tutukluluğun bir tedbir değil ceza olduğunu söyleyerek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Bozkurtların diğer avukatları ise, karot testi istemediklerini belirterek, mevcut asansör blokları varken, örnek alınmasını istediklerini ama bunun yapılmadığını kaydetti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin nasıl çalıştığını söylediklerini belirten avukatlar, “Ama oradan yeniden karot örneği istendi. Savcılığın alandan aldığı örnekler neden kullanılmıyor?” sorusunu sordu.

“Üzerinden kâr geçti, araçlar geçti, yağmur gördü, esildi sallandı iki deprem gördü. Bu numuneler iyi çıktı. 23 karotun iki tanesi hariç iyi çıktı. Demir Çelik örnekleri de çok iyi geldi. Benim müvekkilim mülk sahibi, müteahhit değil” diyen Avukatlar, şöyle konuştu:

“Başka raporlarla birbirine girmiş bir rapor için siz de ikna oldunuz Gazi Üniversitesi’ne gittik. Şimdi başka bir rapor isteniyor. Benim müvekkilim üzerine düşeni layıkıyla yaptı. Mevcut raporların içinde hiçbir şey müvekkilimin içerde tutulmasını gerektirmiyor. Olması gereken müvekkillerimin tahliyesi…”

Etriye aralıkları konusundaki raporların sehven yazıldığını, delillerin okunmadığını söyleyen Avukatlar, “Bina neden yıkıldı, bunu hep birlikte bulalım. Yan binaların hepsi yıkıldı” dedi.

MAHKEMEDE TARTIŞMA ÇIKTI, DURUŞMAYA ARA VERİLDİ

Bu ifade üzerine aileler gerildi. Avukatların yalan söylediğini belirten aileler ve avukatlar arasında sözlü tartışma çıktı. Mahkeme Başkanı, taşkınlık yapanların mahkeme salonundan çıkarılmasını emretti.

Tartışma üzerine duruşmaya bir saat ara verildi. Mahkemede, güvenlik önlemi alındı.

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