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72 Milyon gönderildi, maaşlar tamam mı?

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Oktay: Koronavirüsle mücadelede, KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildi
72 Milyon gönderildi, maaşlar tamam mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderildiğini açıkladı.

Fuat Oktay, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmaların devam ettiğini de vurguladı.

Oktay, şu mesajları paylatı:

“Türkiye Cumhuriyeti koronavirüsle mücadelesinde KKTC’ye ve adadaki soydaşlarımıza gereken her türlü desteği veriyor. Bu çerçevede, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC’ye acil ihtiyaçları için ilk etapta 72 milyon liralık finansal kaynak gönderilmiştir.

Bununla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz günlerde açıkladığı ekonomik tedbir paketine benzer bir paketten KKTC’nin de yararlandırılması adına detaylı çalışmalarımız devam etmektedir.

Her zaman olduğu gibi, bu mücadele döneminde de KKTC’deki soydaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

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