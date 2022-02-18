73 Üründen 65'i Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim
sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında
yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler
Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal Ürünlerden 41 numunede 36 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü
tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.
Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden
dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Ramazan Akyüz Nakliyata ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit
edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü
tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.
İşleyen Kardeşler Ltd. ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit
edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.
Yerli ürünlerden 32 numunede 29 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü
tespit edilen 2 ürüne ve limit üstü bir ürüne rastlanmıştır.
Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e ait ıspanakta tavsiye dışı bitki
koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit
edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.
Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü
tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar
durdurulmuştur.
18 Şubat Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Cahide Kılıç İthal Domates Temiz
Cahide Kılıç İthal Kabak Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ankara Armut Temiz
Henege Tarım Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi-1 Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Ankara Armut Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kal. Biber Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kal. Biber Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Menşeine İade
Turgay Aydın İthal Pancar Slajı Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
Halil Kasap Paz. İthal Elma Granny Temiz
Ramazan Akyüz Nakliyat İthal Armut Deveci İmha
Ramazan Akyüz Nakliyat İthal Elma Stk. Temiz
Ramazan Akyüz Nakliyat İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz
Babür Tic. Ltd. İthal Ekmeklik Buğday Unu Temiz
Cahide Kılıç İthal Elma Golden Menşeine İade
Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz
Cahide Kılıç İthal Armut Ank. Menşeine İade
İşleyen Kardeşler İthal Elma(Kırmızı) Temiz
İşleyen Kardeşler İthal Armut Deveci Limit Üstü
Sema Oğur İskele Enginar-1 Temiz
Sema Oğur İskele Enginar-2 Temiz
Fatih Karakaya Mağusa Domates Temiz
Elife Gürler Mağusa Hıyar Temiz
Safiye Çelik Mağusa Mor Sarma Temiz
Medet Sak Mağusa Çiçek Lahanası Temiz
Muharrem Bilsin Bostancı Roka Temiz
Muharrem Bilsin Bostancı Ispanak İmha
Atalay Canveren Yeşilırmak Marul Temiz
Bulut Ekici Yeşilırmak Marul Kıvırcık Temiz
Hasan Yılmaz Yeşilırmak Marul Temiz
Mustafa Özfadıl Türkmenköy Kereviz Temiz
Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz
Fatma Akşahin Boğaziçi Enginar Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-1 Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-2 Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-3 Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-4 Temiz
Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-5 Temiz
Ahmet Uzun Ozanköy Çeri Domates Temiz
Serpil Bayur Ozanköy Pazı İmha
Koray Kansu Ozanköy Salatalık Temiz
Unicap Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz
Hasan Cantaş Yıldırım Domates Temiz
Hasan Cantaş Yıldırım Kereviz Temiz
Hasan Cantaş Yıldırım Çilek Limit Üstü
Cahit Vudalı Yıldırım Brokoli Temiz
Hüseyin Özbeyli Yıldırım Çilek Temiz
Hüseyin Özbeyli Yıldırım Domates Temiz
İbrahim Kırmızıgil Tepebaşı Domates Temiz
Nihat Aydın Tepebaşı Salatalık Temiz
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