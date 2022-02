73 Üründen 65'i Temiz Çıktı

Tarım Dairesi 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim

sonuçlarını açıkladı. İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında

yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitler

Çizelgesinde değerlendirerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.



İthal Ürünlerden 41 numunede 36 numune temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü

tespit edilen 5 ürüne rastlanılmıştır.



Onbaşı İşl. Ltd. ait elmada (stk) limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden

dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.



Ramazan Akyüz Nakliyata ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit

edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.



Cahide Kılıç’a ait elma (golden) ve armutta (Ankara) limit üstü bitki koruma ürünü

tespit edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine menşeine iade edilecektir.



İşleyen Kardeşler Ltd. ait armutta (deveci) limit üstü bitki koruma ürünü tespit

edildiğinden dolayı ürün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edilecektir.



Yerli ürünlerden 32 numunede 29 numune temiz olup tavsiye dışı bitki koruma ürünü

tespit edilen 2 ürüne ve limit üstü bir ürüne rastlanmıştır.



Bostancı köyü sakinlerinden Muharrem Bilsin’e ait ıspanakta tavsiye dışı bitki

koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.



Ozanköy sakinlerinden Serpil Bayur’a ait pazıda tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit

edildiğinden dolayı ürün imha edilmiştir.



Yıldırım köyü sakinlerinden Hasan Cantaş’a ait çilekte limit üstü bitki koruma ürünü

tespit edildiğinden dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar

durdurulmuştur.

18 Şubat Cuma 2022 Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

Köşe Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

Köşe Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

Köşe Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Cahide Kılıç İthal Domates Temiz

Cahide Kılıç İthal Kabak Temiz

Cahide Kılıç İthal Elma Stk. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut S.M Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ankara Armut Temiz

Henege Tarım Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi-1 Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Ankara Armut Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Sarı Kal. Biber Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Kal. Biber Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Arapkızı Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma Stk. Menşeine İade

Turgay Aydın İthal Pancar Slajı Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Elma Stk. Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

Halil Kasap Paz. İthal Elma Granny Temiz

Ramazan Akyüz Nakliyat İthal Armut Deveci İmha

Ramazan Akyüz Nakliyat İthal Elma Stk. Temiz

Ramazan Akyüz Nakliyat İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Armut Deveci Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ank. Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz

SVS Tic. Ltd. İthal Elma Stk. Temiz

Babür Tic. Ltd. İthal Ekmeklik Buğday Unu Temiz

Cahide Kılıç İthal Elma Golden Menşeine İade

Cahide Kılıç İthal Armut Deveci Temiz

Cahide Kılıç İthal Armut Ank. Menşeine İade

İşleyen Kardeşler İthal Elma(Kırmızı) Temiz

İşleyen Kardeşler İthal Armut Deveci Limit Üstü

Sema Oğur İskele Enginar-1 Temiz

Sema Oğur İskele Enginar-2 Temiz

Fatih Karakaya Mağusa Domates Temiz

Elife Gürler Mağusa Hıyar Temiz

Safiye Çelik Mağusa Mor Sarma Temiz

Medet Sak Mağusa Çiçek Lahanası Temiz

Muharrem Bilsin Bostancı Roka Temiz

Muharrem Bilsin Bostancı Ispanak İmha

Atalay Canveren Yeşilırmak Marul Temiz

Bulut Ekici Yeşilırmak Marul Kıvırcık Temiz

Hasan Yılmaz Yeşilırmak Marul Temiz

Mustafa Özfadıl Türkmenköy Kereviz Temiz

Fatma Sesigüzel İskele Enginar Temiz

Fatma Akşahin Boğaziçi Enginar Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-1 Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-2 Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-3 Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-4 Temiz

Mustafa Bayramoğlu İşl. İskele Enginar-5 Temiz

Ahmet Uzun Ozanköy Çeri Domates Temiz

Serpil Bayur Ozanköy Pazı İmha

Koray Kansu Ozanköy Salatalık Temiz

Unicap Ltd. Güneşköy Çeri Domates Temiz

Hasan Cantaş Yıldırım Domates Temiz

Hasan Cantaş Yıldırım Kereviz Temiz

Hasan Cantaş Yıldırım Çilek Limit Üstü

Cahit Vudalı Yıldırım Brokoli Temiz

Hüseyin Özbeyli Yıldırım Çilek Temiz

Hüseyin Özbeyli Yıldırım Domates Temiz

İbrahim Kırmızıgil Tepebaşı Domates Temiz

Nihat Aydın Tepebaşı Salatalık Temiz